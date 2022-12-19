寒流襲台 桃園22小時內4死

桃市消防局公布，18日0時至22時止疑似低溫內科OHCA向119求救案件共有4人。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/19 00:01

〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央氣象局晚上10點發布低溫特報，除了澎湖縣，全台灣皆為低溫範圍，今天至明天（19日）清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度或6度以下氣溫發生的機率，桃市消防局公布，18日0時至22時止，疑似低溫內科OHCA向119求救案件共有4人，除了清晨觀音區66歲彭姓男子送醫後不治，其餘3名男女在救護員到場後，初步檢傷發現患者無意識、無呼吸已死亡多時，因此並未送醫，不過以上死因皆無法確定為低溫因素引起。

根據119統計，18日疑似低溫內科OHCA者共有2男2女，分別是凌晨4點3分觀音區66歲彭姓男子，經第三救災救護大隊新坡分隊送往聯新國際醫院後仍不治；第二起為下午2點30分桃園區91歲徐姓老嫗，第一救災救護大隊桃園分隊救護員到場發現失去生命徵象已多時，因此未送醫。

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下午5點14分蘆竹區63歲楊姓男子，經第三救災救護大隊蘆竹分隊救護員到場檢傷，發現同樣也已失去生命徵象多時；下午5點36分八德區83歲劉姓老嫗，經第二救災救護大隊華勛分隊救護員到場檢傷，同樣也已失去生命徵象多時，因此皆未送醫。

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