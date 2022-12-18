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    名醫深夜裸身私會護理師疑偷情 醫生娘火大興訟獲賠

    許姓名醫被妻子控訴深夜、下班時間在診所內私會護理師疑偷情，已侵害其配偶權，興訟求償，高等法院判許男、護理師應連帶賠償45萬元確定。（記者楊國文攝）

    許姓名醫被妻子控訴深夜、下班時間在診所內私會護理師疑偷情，已侵害其配偶權，興訟求償，高等法院判許男、護理師應連帶賠償45萬元確定。（記者楊國文攝）

    2022/12/18 18:00

    〔記者楊國文／台北報導〕經營診所的許姓沁尿科名醫，被許妻發現他多次與年輕女護理師夜宿診所起疑，調閱監視器後指控許男深夜裸身與護理師私會、2人臉部緊貼疑似親吻等偷情行為，對2人求償100萬元，許男、護理師均否認不倫，並質疑許妻以裝設監視器取證不合法，高等法院審理認定許2人所為已侵害許妻的配偶權，且情節重大，判應連帶賠償45萬元確定。

    許妻指控，她原本是公務員，認識許男後結婚至今逾卅年，她提供名下房地作為丈夫開設診所使用。她發現許男和陳姓女護理師時常在診所夜宿，經她查訪結果，2020年5月至10月間，許男經常在深夜、下班後的診所大廳、走道等處，以赤裸上半身等方式和陳女擁抱、摟腰，親吻等偷情行為，讓她身心遭受重大痛苦，因此訴請兩人連帶賠償100萬元。

    許男否認婚外情，他是因陳女工作後腰酸背痛，才將她抱起來，進行全身放鬆，另外，他因參加馬拉松賽，練跑後在診所洗澡，而在診所住宿，並無不倫行為，許反控太太不應該在診所偷裝監視器，所取得的畫面乃非法取得，沒有證據力；陳女則辯稱，有時候因許男手術結束較晚，才會留宿診所，無不倫行為。

    許妻指稱，因曾遭受許男精神上不法對待的家暴行為，已獲得法院核發通常保護令，為了保護自己不會受到他施暴，及有醫療糾紛衝突時保護診所同仁，才會裝設監視器。

    士林地院法官認為，監視器鏡頭拍攝者為診所大廳、櫃枱、走廊等公共場域，並非診間等實施診療場所，且許妻確獲核發保護令無誤，認定監視器畫面有證據能力。

    法官勘驗監視器畫面發現，許男曾赤裸上半身和陳女獨處，及從正面將陳女抱起，兩人臉部相接，許也將臉部緊貼在陳女的胸部，也有從陳女背後的胸腋處環抱她，許的手臂因此與她的胸部隱私處緊密接觸，且事發時間均不同，綜合認定許男、陳女已逾越男女分際，且非偶發事故，已發展一段期間，侵害許妻配偶權且情節重大，判許男、陳女應連帶賠償45萬元。

    許男2人不服起上訴，高等法院認定一審判決無誤，判決駁回上訴確定。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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