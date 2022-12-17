慣竊專偷高價自行車 台北大安警方逮人送辦

警方追回的3部高檔自行車。（記者邱俊福翻攝）

2022/12/17 19:53

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市36歲范姓男子涉嫌專鎖定停放在人行道、未上鎖的捷安特等上萬元高價位自行車行竊，過去曾多次被逮，近日又連續在北市大安區先後偷走3部，台北市大安警分局瑞安街派出所據報，上週三循線逮捕到案，並順利追回遭竊的3部上萬元名牌腳踏車，而一名張姓受害女大生，被偷後原本已準備再購買一台，突接獲警方通知領回，又驚有喜，頻向偵辦人員表達感謝。

警方調查，范嫌跟家人同住在北市中山區，平時遊走於北市各公園附近，尋找放於人行道，車主沒有上鎖的高價自行車為目標，直接趁車主不在時，直接將自行車騎回家，藏放於住處旁的巷弄內，且未免被他人牽走，還會加以上鎖。

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警方是在上月27日、本月3日分別接獲民眾報案，表示所有的自行車遭人竊取，警方在受理自行車遭竊時，發現該段時間內的竊盜手法類似，調閱監視器也查知嫌犯均有相同特徵，進而鎖定范男涉嫌重大。

上週三，警方前往范男住處查緝，將他逮捕到案，並於其住處附近巷道追回3名被害人失竊的2台捷安特與1台LOUIS GARNEAU高檔自行車，訊後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

范嫌騎走他人自行車，被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

范嫌被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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