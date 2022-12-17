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    女兒遭「強制拍照」他拒給錢 攝影怪客怒：給10元也好！

    南美館白色外牆吸引是許多人拍照打卡，卻傳出有攝影怪客拍照向人收錢。（記者王捷攝）

    南美館白色外牆吸引是許多人拍照打卡，卻傳出有攝影怪客拍照向人收錢。（記者王捷攝）

    2022/12/17 22:31

    〔記者王捷／台南報導〕台南美術館是許多人打卡拍照景點，有民眾帶女兒去散步時，遭到怪客「強制攝影」，還拿著照片還要跟他收錢，不給還被罵，「你們台灣人就是這是，要專業又不給錢」，最後怪客還說，「給10元也好」。警方得知後認為，拍照怪客可能涉強制罪，民眾遇到類似問題可以報案。

    刑法304條規定，用強暴、脅迫方式，要人去做沒有義務要做的事，或是妨害其他人行使權利，可處3年以下徒刑、拘役或是9000元以下罰金，而且包括未遂犯。警方舉例，以前火車站附近常有人賣「愛心筆」，阻擋旅客去路強迫推銷，就可能涉犯強制罪。

    台南最近另有一起「強制拍照」事件，一名攝影師對著一條寵物犬拍照，跟飼主要IG，事後私訊要不要以一張30元價格買照片，遭拒絕，反嗆飼主說，你們台灣人文化很奇怪，只想免費拿照片，講到價格30元還要被瞪眼。

    南美館遭「強制拍照」民眾也遇到類似狀況，整件事PO臉書，公布這位「攝影怪客」IG，「怪客」以美國知名街拍攝影師的名字取名，還放上台灣與非洲國家國旗，還有網友看到覺得很驚訝，以為只有第三世界才會出現幫別人拍照然收錢的事。律師洪明憲指出，「怪客」的舉動可能涉嫌強制罪。

    警方說，初步了解，這名「怪客」是外國人，但沒有被害人報案，因此，警方也未開始偵查，但若遇到類似情況，可以向警方報案。

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