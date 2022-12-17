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    已婚刑警外遇女警又劈腿另一女 元配崩潰提告求償

    已婚刑警外遇女警又劈腿另名女子，元配崩潰提告求償，桃園地院近日判決刑警及女警各須給付元配100萬、50萬元。（記者鄭淑婷攝）

    已婚刑警外遇女警又劈腿另名女子，元配崩潰提告求償，桃園地院近日判決刑警及女警各須給付元配100萬、50萬元。（記者鄭淑婷攝）

    2022/12/17 16:48

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曾在桃園市任職的許姓已婚刑警，不但外遇同單位女警，同時期還劈腿另名女子，上班時間未請假就外出，上演溫馨接送情，甚至在車上忘情接吻，元配發現後幾乎崩潰，向許男及女警提告求償，桃園地院近日判決許男須給付妻子100萬元、女警須給付50萬，據悉，許男現已調至他縣市服務。

    元配控訴，與許男結婚已10多年、有孩子，豈料，今年中卻發現丈夫外遇同單位女警，2人於5月間在車上調情、親吻，隔月女警更對許男放話，要讓她知道這段婚外情，好讓許男順利離婚，2人就可共結連理；不只如此，她還發現丈夫同時間劈腿另名女子，今年6月某日未向任職單位請假，就外出接送該名女子，2人就在車上忘情接吻，聲音都被錄下，丈夫連劈2女讓她幾乎崩潰，決定對許男及女警提告求償。

    許男則坦承與女警交往，關係僅維持4個月，還有1名女子也是在今年初開始，只是2人關係沒有很確認、仍屬曖昧，但有超出一般朋友的親密關係，「兩段關係時間有重疊，也有發生親暱行為」，女警及另名女子都知他已婚。

    女警則否認與許男是男女朋友，她稱2人是因同屬刑事單位且有業務往來，常透過Line聊天進而熟悉，原以為許男單身，某次詢問才知他已婚，但許男當時說與妻子已形同陌路並分房，她隨即向許男表態須處理好婚姻關係，若沒有就不會答應追求，雙方僅止於朋友及同事關係，雙方也沒有親暱行為。

    判決指出，從元配所提出的車上約會等對話錄音事證，許男與女警確實有交往，且女警知悉許男已婚，兩人已侵害元配配偶權，審酌侵害程度、雙方身分地位等，判決許男須給付妻子100萬元、女警須給付50萬元，可上訴。

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