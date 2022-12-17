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    首頁　>　社會

    陽明教養院照服員施暴病患致死 北市社會局開罰15萬

    台北市陽明教養院永福之家。（資料照）

    台北市陽明教養院永福之家。（資料照）

    2022/12/17 12:56

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市陽明教養院永福之家今年5月發生林姓照服員施暴病患致死案，士林地檢署昨依傷害致死罪將林起訴。北市社會局今表示，專家學者成立調查小組，針對林照服員不正當照顧做行政調查，同時監視器畫面移送給士林地檢署配合辦案，針對永福之家管力缺失，社會局處以15萬罰鍰，並要求限期改善。

    社會局表示，調閱監視器發現前林姓照顧服務員疑似涉及身心障礙者不當照顧，遂組成專案調查小組展開行政調查，家屬也同步向警局備案，社會局配合蒐集事證及檢調進行司法調查。

    社會局身障科長曾春暉指出，5月17日接獲通報後，立刻即派員到永福之家調查，經查林姓照顧員疑涉及不當對待之行為，要求保全永福之家全院的監視器畫面，針對林員照顧情形匡列不正當照顧行為，並請林員逐一指認說明。

    曾春暉說，社會局針對此案邀集醫學、護理、身心障礙者、法律等領域專業人員及家長代表組成調查小組，針對林員行政調查，同時主動移送院區監視器畫面予士林地檢署配合偵辦；另針對永福之家人員管理缺失及不正當照顧處15萬元罰鍰，並命其限期改善，同時籌組專業團隊提供專業建議並協助輔導。

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