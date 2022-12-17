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    甜言蜜語勾搭國三妹 色男情緒勒索誘拍裸照

    蔡男要求小妤拍裸照給他觀賞。示意圖，與本案無關。（情境照）

    蔡男要求小妤拍裸照給他觀賞。示意圖，與本案無關。（情境照）

    2022/12/17 12:01

    〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名蔡姓男子2019年在臉書上勾搭一名國三妹小妤（化名），利用甜言蜜語騙她交往，再用「你是不是玩弄我的感情？」、「不愛我嗎？」等語情緒勒索，逼她傳送私密照供洩慾，但因蔡男事後刪圖，只留下文字，一審新北地院依違反兒少性剝削條例判刑1年6月，日前獲得二審高等法院維持。

    2019年2月間某日，蔡男在臉書上亂槍打鳥，結識就讀國三的小妤，涉世未深的小妤被他的甜言蜜語哄騙得暈頭轉向，同意交往，沒想到蔡男竟利用這個機會，命令她自拍裸照傳給他觀賞。

    見小妤不從，蔡男竟然使出情緒勒索，軟硬兼施發出「我是希望想你的時候可以看你的全身照片」、「我們見面約會會牽手、抱抱、接吻、做愛嗎？」、「你跟我是男女朋友了，所以可以的。我愛你」「我會永遠愛你的，我們會結婚的」、「你是不是玩弄我的感情？」、「不愛我嗎？」、「愛我的話……現在給我」、「妳現在給我……就不會生氣」等訊息。

    小妤即便心裡百般不願意，但在蔡男誘引下，仍自拍胸部、下體等照片，傳給蔡男以取悅。而後，小妤雙親發現愛女舉止有異，追問之下始知上情，當場大發雷霆，立刻提告

    蔡男得知挨告後，疑似火速刪照片，以致於檢警在搜索與查扣時，只發現誘拍的文字紀錄，無影像檔。

    一審新北地院以罪疑為輕的立場，認定蔡男屬於未遂犯，依兒少條例判他1年6月刑。新北地檢署不服，認為蔡男犯後態度不佳，至今尚未達成和解，無悔意，提起上訴；蔡男亦提上訴。

    二審高院指出，一審已審酌蔡男明知小妤年紀尚輕，思慮未臻成熟，竟引誘使拍攝裸露身體隱私部位的數位照片供其觀覽，以滿足私慾，雖然未遂，但已影響身心健全發展，足見法治觀念薄弱，迄今未能取得諒解，且蔡男之前就犯過類似罪行，當時獲判緩刑5年，卻又再犯本案，手法一貫，決議判處1年6月刑，符合比例原則。

    高院認為，一審判刑1年6月，並未逾越裁量空間，刑度亦妥適，評議後判定檢察官與蔡男上訴均無理由，予以駁回。仍可上訴。

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