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    台南學甲88槍槍擊案指向光電利益糾紛 楊展華稱策劃犯案並提供衝鋒槍

    台南學甲88槍槍擊案偵辦有重大突破，警方14日逮捕涉嫌提供犯案衝鋒槍的楊展華，他與「紅龜」洪政軍謀議犯案，南市警局副局長吳敬田（左）、刑大大隊長林宏昇（右）說明偵辦進度。（記者楊金城攝）

    台南學甲88槍槍擊案偵辦有重大突破，警方14日逮捕涉嫌提供犯案衝鋒槍的楊展華，他與「紅龜」洪政軍謀議犯案，南市警局副局長吳敬田（左）、刑大大隊長林宏昇（右）說明偵辦進度。（記者楊金城攝）

    2022/12/16 16:56

    〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲88槍槍擊案偵辦有重大突破，警方14日逮捕涉嫌提供犯案衝鋒槍的嫌犯楊展華，他與「紅龜」洪政軍謀議犯案，案發原因指向光電利益糾紛，警方也再次逮捕前次6萬交保的共犯郭建彰，南檢向地院聲押2人。

    被拘捕的46歲主嫌楊展華，經濟狀況也不好，為何擁有黑市百萬價格的衝鋒槍，槍枝來源還需檢警專案小組調查釐清。

    台南市警察局副局長吳敬田說，開槍的槍手孔祥志研判在11月10日凌晨犯下學甲槍擊案後，當天就潛逃出境，主嫌之一的洪政軍研判在國內的成分大。

    被指為槍擊案指揮層級的犯嫌楊展華，和紅龜、槍手孔祥志都是學甲人，從小一起長大，曾涉及一些案件。

    檢警專案小組追查，衝鋒槍早在8月前就交給槍手孔祥志，孔嫌大嘴巴就在外面說要幹件大事，當時洪政軍找上楊展華謀議，楊嫌先將衝鋒槍交給洪政軍，再由洪嫌把槍拿給孔祥志，由於孔嫌11月6日在桃園酒駕被逮，逼得他提前動手，在11月10日凌晨開槍犯案。

    而與楊展華熟識的共犯郭建彰早在10月23日就將犯案的偽造車牌一輛機車停放南市花園夜市停車場，翌日又將機車移動轉向。

    11月9日共犯李奇漢開車載孔祥志到南市武聖夜市附近後，孔嫌步行到花園夜市後騎走犯案機車，被監視器拍下影像，警方專案小組才鎖定槍手就是孔祥志。

    孔嫌騎機車在11月10日凌晨2點58分先到學甲頂山寮向民進黨前中執委郭再欽出售的廠房開58槍，凌晨3點6分再到南市議員謝財旺學甲服務處猛轟30槍，由於案發在選舉期間，震驚各界。

    背負破案壓力的檢警專案小組不眠不休調閱監視、通聯等資料釐清，目前已逮捕楊展華、李奇漢和郭建彰。

    吳敬田說，初步研判學甲槍擊案案發原因與利益有關，不排除與光電有關，是否還有幕後指使者尚待調查釐清，證據到那就辦到那，在逃的洪嫌居關鍵地位，專案小組有信心將相關共犯緝捕到案，一網打盡。

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    落網的楊展華（中）。（警方提供）

    落網的楊展華（中）。（警方提供）

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