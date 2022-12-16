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    美國買澳洲賣 台美澳警方聯手破獲跨國販毒集團

    警方從3D列印機內起獲30公斤安毒。（記者邱俊福翻攝）

    警方從3D列印機內起獲30公斤安毒。（記者邱俊福翻攝）

    2022/12/16 16:33

    〔記者邱俊福／台北報導〕毒品通緝犯周言愷今年3月間涉嫌籌畫將安毒夾藏在3D列印機內，自美國走私到澳洲，從中牟取80倍差價，刑事局國際科獲報後，與澳洲、美國共組Operation Greenhill（專案代號:綠丘行動）專案，在美國洛杉磯查扣到30公斤安毒，國際科隨即先後在國內逮捕周、林2嫌，並派員赴美採樣返台檢驗，開創赴境外取證先例。

    警方調查，33歲周嫌自小赴美念書，英文流利，也在當地建立人脈，109年間曾因運毒6公斤K他命包裹，遭警查獲，法院判刑4年後逃亡，遭到通緝，藏匿於新北市鶯歌區。

    由於美國每公斤安毒2500元美金，約台幣25萬元，澳洲因較難取得與國內需求量大等因素，每公斤安毒高達20萬美元，約600萬元，價差甚大，利潤豐厚，周嫌便找從事水產生意的36歲林男合股，分別透過人脈聯繫美國毒梟訂購30公斤安毒，以及收貨的澳洲毒梟。

    期間，周嫌因遭通緝無法出境，由林嫌出境赴馬來西亞，跟2名澳洲籍男子商討接洽毒品出口與包裝事宜，另找來共犯陳姓男子赴美處理毒品包裝與寄送（目前於美國，遭通緝中）。

    今年3月份，國際科接獲情資後，進行監控，7月間獲悉該集團在美洲地區購買30公斤安非他命，並派員前往美國將安非他命夾藏於3D列印機內，準備運送到澳洲販賣，馬上通報美國國土安全調查署（HSI），在洛杉磯一家快遞公司攔查到正準備起運的安毒，並同步於國內執行搜索，逮捕周嫌。

    警方持續追查，再掌握林嫌、陳嫌2共犯。10月4日發動第二波行動於桃園市逮捕林嫌，依毒品罪嫌移送檢方偵辦，上月底檢方偵查終結將周、林2嫌依毒品罪嫌起訴。

    為使後續司法偵審程序順利進行，國際科經法務部依「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間之刑事司法互助協定」向美國司法部洽查、刑事局及駐美西聯絡組齊頭並進與HSI積極聯繫，短時間內成功取得相關司法文書供我方偵辦使用，並安排由刑事局及士林地檢署派員至美國，自遭查扣的安非他命採取樣本返台檢驗，為台美刑事司法互助立下里程碑。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣30公斤安毒。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣30公斤安毒。（記者邱俊福翻攝）

    男子周言愷被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    男子周言愷被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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