收受翁茂鍾餽贈襯衫、私下電聯「要守法」 法官鄭小康確定免懲

職務法庭二審判決監察院敗訴，法官鄭小康確定免懲。（資料照，本報合成）

2022/12/16 13:30

〔記者吳政峰／台北報導〕最高行政法院法官鄭小康收受佳和集團負責人翁茂鍾餽贈襯衫，並於判翁旗下的怡華公司敗訴後，私下電聯告知「要守法」，被懲戒法院職務法庭一審認定有違失，但因超過5年追懲時效而判決免議。彈劾機關監察院提起上訴，16日被職務法庭二審駁回，全案確定。

一審指出，鄭小康2005年6月間認識翁茂鍾，2006年1月至2015年9月的年節前後，共收受翁茂鍾餽贈的襯衫12件。2008年間，鄭小康充任台北高等行政法院審判長，承審翁茂鍾旗下怡華公司的2件行政訴訟案，均判怡華敗訴，卻在案件尚未確定前，主動打電話聯繫翁茂鍾，規勸其經營公司應依規定僱用原住民。

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一審認為，這些行為已構成違失，應處「罰款」的懲戒處分，惟已逾5年的懲戒權行使期間，故判決免議。至於監察院指控鄭小康曾與翁茂鍾飲宴，之後審到怡華的案件時卻未迴避，違反「法官守則」第一點且情節重大，則被一審質疑這不是法定迴避事由，難認鄭小康違反規定，諭知不受懲戒。監察院不服一審判決，提起上訴。

二審16日指出，我國的「法官倫理規範」是在「法官法」制定施行後，才配合於2012年1月6日發布施行，在這之前，司法院雖有發布「法官守則」，但第1點僅明定法官應謹言慎行，避免不當或易被認為不當的行為，對於案件迴避上應如何解釋適用，並不明確；且法官輕易或任意迴避案件，同屬違反「法官不得拒絕審判」的倫理誡命。故一審判決鄭小康未迴避不受懲戒，並無錯誤。

收受餽贈部分，二審認為，一審已敘明鄭小康長期收受翁茂鍾餽贈襯衫，沒有「無其他積極處置」、「長期、單方接受襯衫」及「未積極索討，處於消極被動收受的立場」，顯有損法官公正、廉潔、正直的形象，情節重大，有懲戒必要。一審選擇「罰款」，並未違反比例原則，只是因為超過5年的追懲時效才判決免議。

綜上，二審認定一審判決無誤，監察院上訴無理由，應予駁回，全案確定。本案合議庭成員為審判長法官李伯道（懲戒法院院長）、陪席法官張祺祥（懲戒法院法官）、陪席法官林瑞斌（最高法院法官）、陪席法官陳國成（最高行政法院法官） 、受命法官王梅英（最高法院法官）。

職務法庭二審判決監察院敗訴，法官鄭小康確定免懲。（記者吳政峰攝）

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