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    小貨車追撞國10緩撞車 副駕座插進車斗1死1傷

    小貨車追撞國道緩撞車，副駕座乘客當場喪命。（讀者提供）

    小貨車追撞國道緩撞車，副駕座乘客當場喪命。（讀者提供）

    2022/12/15 14:44

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕國道10號西向20.5公里處發生死亡事故，1輛小貨車變換車道時不慎追撞事故警戒緩撞車，副駕座筆直插進緩撞車車斗，男乘客當場失去呼吸心跳，送醫不治。

    國道公路警察局表示，肇事林姓男駕駛（33歲）上午10點3分許，行經國10燕巢系統交流道往高雄路段，於外側車道變換過程，竟高速追撞右前方停等於輔助車道事故警戒緩撞車，由於車速過快，肇事小貨車筆直撞進緩撞車車斗，左半邊車身幾乎被削掉撞毀。

    國道第五公路警察大隊指出，事發前，吳男（28歲）駕駛緩撞車停在輔助車道執行警戒故障車任務，突遭追撞嚇了一大跳，由於撞擊力量大，小貨車前座藍姓男乘客（57歲）當場失去呼吸心跳，送醫急救無效死亡，肇事林姓駕駛意識清醒，頭、胸部鈍挫傷送義大醫院救治。

    警方對雙方駕駛實施酒測值均為0，至於事故造成車流回堵約2公里，於上午11點4分排除恢復通車。

    警方查出，林男稱超車未注意前方車輛，由於肇事駕駛可能精神不濟或分心，將持續調查不幸事故原因，呼籲駕駛人養足精神再上路，疲勞時請下交流道或至服務區休息，避免發生憾事悲劇。

    緩撞車（前方）事故前執行警戒故障車任務。（讀者提供）

    緩撞車（前方）事故前執行警戒故障車任務。（讀者提供）

    警方到場維持交安。（讀者提供）

    警方到場維持交安。（讀者提供）

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