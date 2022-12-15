身背「三條通」！警埋伏逮詐欺通緝犯 起出二級毒品揪詐團取簿手

桃園市政府警察局平鎮分局平鎮派出所員警昨天中午，在平鎮工業區逮捕身背「三條通」的杜姓詐欺通緝犯（打馬賽克者）。（警方提供）

2022/12/15 10:33

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕42歲杜姓男子因詐欺罪，被宜蘭、 新北及台北地檢署發布通緝，身背「三條通」，昨天中午，警方掌握他出沒在桃園市平鎮工業區一帶，經埋伏順利逮人，並在杜男身上起出二級毒品安非他命及多家銀行存摺，進一步揪出他是詐騙集團取簿手，警方將持續追查並依法究辦。

桃園市政府警察局平鎮分局平鎮派出所長姜國襄指出，日前接獲因涉詐欺罪被通緝的杜男，常在平鎮區南豐路一帶出現，昨天中午立即編排勤務前往現場逮人，埋伏警員見時機適當，立即上前表明身分，並將杜男當場逮捕。

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警方在杜男身上起出二級毒品安非他命4包，並在他的隨身包包內發現多家銀行存摺、提款卡、隨身硬碟及智慧型手機。

警方指出，經調閱銀行帳戶資料及被害人筆錄，發現杜男是詐欺集團的取簿手，訊後依涉犯詐欺、違反毒品危害防制條例、洗錢防制法及詐欺通緝罪，將他移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，將持續針對犯嫌毒品來源，金錢流向及詐欺上手等追緝，向上溯源、向下刨根，在即將到來的耶誕夜、跨年夜及農曆新年等重大節日前，會持續查緝不法淨化治安，全力杜絕毒品危害國人身心健康，並強力打擊詐欺犯罪，守護每位民眾的財產安全。

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桃園市政府警察局平鎮分局平鎮派出所員警昨天中午，在平鎮工業區逮捕身背「三條通」的杜姓詐欺通緝犯（中打馬賽克者）。（警方提供）

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