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    小心注意！ 近期有面額500元美金假鈔出現流通

    近期有面額500元美金假鈔出現。（記者劉慶侯翻攝）

    近期有面額500元美金假鈔出現。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/12/15 08:43

    〔記者劉慶侯／台北報導〕保七總隊第一大隊近期與臺灣銀行發現多件民眾持美金假鈔兌換新台幣案，其中，甚至有持所謂「鈔級美金」的五百元假美鈔案件。警方呼籲民眾若持來源不明的外幣，應小心注意以免受騙。

    保七總隊表示，日前有年約50歲的周姓婦人，持兩張100百元美鈔到臺銀板橋分行兌換，由於印刷都十分平滑且色澤頗不自然，若僅以肉眼辨識，便疑似偽鈔。

    保七員警與臺銀行員察覺後，先以銀行專用放大鏡檢視，假鈔的色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大，因此進行來源查詢。

    周女表示，偽造美鈔是宮廟的信眾參拜問事後，投入功德箱內的香火錢，宮廟廟公請她幫忙兌換的。她同時表示，她從未使用過美鈔，沒能力辨別真偽，並不知道這2張100元美鈔是偽造的。

    經銀行鑑定，這2張佰元美鈔涉嫌偽造，臺銀板橋分行依規定填具「截留單」，周女兌換偽造美鈔的行為已涉嫌行使偽造有價證券罪，須配合警方製作筆錄說明，並通知板橋派出所將周女帶回偵辦。

    保七總隊第一大隊表示，自111年7月至12月間，警方已查獲多起民眾持偽造美鈔來臺銀兌換情形，分別為臺銀中興新村分行281張100元偽美鈔；臺銀總行194張100元偽美鈔；竹北分行1張500元偽美鈔；左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔；及本次板橋分行2張100元偽美鈔案，代表近期有偽造美鈔在各地流通。

    保七總隊表示，依現行法律規定，兌換偽造美金金額如果超過（含）200元美金，即違反了刑法201條「行使偽造有價證券」的規定。罪責不輕，請民眾小心謹慎，避免觸法。

    近期有面額500元美金假鈔出現。（記者劉慶侯翻攝）

    近期有面額500元美金假鈔出現。（記者劉慶侯翻攝）

    周姓婦人持假美鈔遭送辦。（記者劉慶侯翻攝）

    周姓婦人持假美鈔遭送辦。（記者劉慶侯翻攝）

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