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    氣溫驟降 北市萬華街友1天2猝死

    林姓街友猝死。（記者王冠仁翻攝）

    林姓街友猝死。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/14 17:55

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華區在今天接連傳出2名街友猝死事件，一名79歲林姓街友昨天晚上睡在艋舺公園內，今天清晨保全人員卻發現他一睡不醒、明顯身亡；今天早上則是有另外一名58歲廖姓街友，被清潔人員發現倒臥在龍山寺地下商場的男廁內。警方調查這兩起案件，都沒有發現外力介入跡象，研判他們先後猝死可能與近日來氣溫驟降、日夜溫差大有關。

    警方調查，今天清晨5時30分，1名保全員經過艋舺公園附近時，發現1名昨晚睡在該處的79歲林姓街友，躺在公園的座椅上動也不動；保全員靠近查看，赫然發現林男已經失去呼吸，嚇得報警。

    警方調閱監視器畫面，發現林男昨晚入睡到被保全發現期間，都沒有閒雜人等靠近，排除外力介入；警方循線聯繫上他家屬，他家人對於其死因沒有意見。

    今天早上8時許，龍山寺地下商場商場清潔人員，前往商場內男廁打掃時，發現其中一間廁所由內反鎖、敲門也無人回應；清潔人員從隔壁廁所隔間查看，赫然發現1名男子倒臥在馬桶上動也不動。

    轄區警方趕到現場，發現死者是58歲廖姓街友，已明顯身亡，警方調閱監視器畫面，一樣也沒發現外力介入跡象；警方研判他可能因為天氣變冷、躲到廁所內避寒，但可能因為氣溫驟降才猝死，警方已連繫其家屬前來處理後事。

    廖姓街友猝死在男廁內。（記者王冠仁翻攝）

    廖姓街友猝死在男廁內。（記者王冠仁翻攝）

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