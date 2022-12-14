通緝男自稱竹聯幫汐止分會長 仙人跳詐財還虐待前妻被逮

警方將林男等人移送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

2022/12/14 13:21

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名林姓男子對外宣稱是竹聯幫汐止分會長，去年底及今年初利用仙人跳敲詐2名被害人，並拘禁其自由恐嚇取財，得手10萬元。警方蒐證後11月間前往林男家中逮人，驚見他竟用拇指銬控制前妻虐待，隨即將他逮捕歸案。警方本月12日再逮捕同夥的陳男等3名成員，一併移送士林地檢署偵辦。

警方調查，28歲林姓男子對外宣稱是竹聯幫汐止分會長，且因觸犯妨害自由案件，被判處5年10月定讞；但林男卻不知悔改，竟於去年12月及今年初夥同幫眾分別在基隆、汐止犯下兩起仙人跳案件。

請繼續往下閱讀...

20多歲吳姓被害人去年12月，透過網路認識一名女子後，雙方約在汐止公園見面，卻沒想到一見到面就遭林男等人押走，強拍裸照要求拿80萬元贖回；另一名家住基隆的20多歲黃姓被害人則是於今年1月透過交友軟體結識一名女子，雙方發生關係後，林男等人以性侵為由，拘禁黃男，要求他付款30萬元遮羞費，最後由黃父帶著10萬元將兒子贖回。

汐止及基隆警方共組專案小組，今年11月14日見時機成熟，前往林男的藏身處，將他逮捕歸案，未料偵辦人員進入屋內時，竟發現林男竟將潘姓前妻禁在屋內，並扣留潘女的手機，阻止其對外聯絡，林男還以拇指銬控制潘女的行動自由，並不時動手毆打潘女及持剪刀將其頭髮剪短，致潘女身心受挫，所幸警方及時將人救出。

警方持續搜查，並於本月12日持拘票將陳姓、呂姓及林姓幫眾拘提到案，警方詢後全案依恐嚇、妨害自由及組織犯罪等罪移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局分局長林詮峰表示，將持續掃蕩暴力犯罪集團，並溯源追查釐清集團背後是否有幕後黑手或共犯，必定溯源追查其幕後犯罪組織。

林男前妻被拇指銬到手受傷。（記者吳昇儒翻攝）

警方起出林男的犯案工具。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法