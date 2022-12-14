登山客能安縱走至第一獵寮嘔吐無力 搜救人員上山救援

能高安東軍縱走沿途景致壯闊。（楊傳峰提供）

2022/12/14 11:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕兩名5旬的男性登山客結伴進行6天5夜能安縱走，最後一天走到第一獵寮附近，55歲梁姓登山客突感身體不適，嘔吐且四肢無力，無法再行走，由於該處手機無訊號，同伴下山到有訊號處打電話求援，南投縣消防局派出5名搜救隊員上山搜救，目前還在途中，預估明天中午前才能接觸到該名登山客。

兩名男性登山客從8日上山，預計以6天5夜時間展開能安縱走行程，昨日是最後一天，兩人一路下行，走到海拔約2500公尺的第一獵寮附近，其中55歲梁姓男性登山客覺得身體非常不舒服，並出現嘔吐、肢體無力的情形，無法再行進，而他們所在的地點手機沒有訊號，無法打電話求援，其59歲的同伴只好先走下山，下午2點45分終於走到有訊號的地方，趕緊打119求援，南投縣消防局獲報後通知仁愛等消防分隊派搜救人員上山。

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包括仁愛、中心碑等消防分隊搜救人員一行5人昨夜出發，先在奧萬大大草坪紮營，今天清晨即拔營往上走，由於身體不適的登山客所在位置沒有訊號，且今天的雲層太厚，直升機無法飛行，搜救人員採徒步上山方式搜尋，預計下午會走到萬大南溪，明日中午前可抵達獲報的第一獵寮附近。

南投縣消防局勤務指揮中心表示，梁姓登山客裝備齊全，禦寒等衣物應該沒有問題，但因為沒有訊息，該中心無法得知其今天身體狀況有無改善，而單從其同伴電話報案所稱的狀況，無法確認其身體不適原因。

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