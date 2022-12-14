別人晚餐也要偷 女賊影像露餡被法辦

楊姓女子行竊過程監視器全都錄，警訊後將她移送法辦。（讀者提供）

2022/12/14 08:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄呂姓女子買了丼飯、魚湯等晚餐，掛在機車上到賣場購物後，準備騎車要回家享用，沒想到晚餐竟不翼而飛，憤而報警討公道，警方調閱監視器影像，揪出楊姓女子行竊露餡，警訊後昨將她移送法辦。

高雄楠梓區呂姓女子12月11日傍晚5時將剛買的晚餐掛在機車前方置物架後，進入楠梓區德民路1間大賣場購物，買完要騎車回家時，赫見晚餐竟然不翼而飛，內有丼飯、魚湯、甜點及飲料等，堪稱是完整「套餐」，呂女不甘心晚餐被偷，氣憤報警討回公道。

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右昌所獲報調閱賣場監視器畫面，過濾影像後鎖定1名可疑女子，身穿深色長袖襯衫、淺色長褲、黑色長筒雨鞋、配戴腰包，騎著黑色摺疊自行車經過大賣場，發現呂女機車置物架掛著餐點，趁四下無人之際，迅速將餐點拿走。

警方鎖定女賊特徵，連日來以車追人，掌握女賊行蹤，昨於附近巷弄查訪，查獲楊姓女子（52歲），將她帶回所內偵辦。

楊女到案矢口否認犯行，辯稱她的穿著很大眾化，黑色自行車也很多人擁有，她並未偷吃別人晚餐；不過監視器拍攝影像及黑色摺疊自行車均與楊嫌相符，警訊後將他依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓警方提醒民眾財物應妥善保管，做好適當防護措施，以免遭不肖人士有可趁之機下手行竊，以確保財物安全。

楊姓女子行竊過程監視器全都錄，警訊後將她移送法辦。（讀者提供）

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