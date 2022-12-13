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    貪助理費仍嘆不夠開銷 議員當庭泣訴：沒一毛在自己口袋

    台南市議員谷暮．哈就這次未競選連任，她因詐領助理費，被台南地方法院判緩刑5年、褫奪公權5年，還要再繳30萬元給國庫。（資料照，記者蔡文居攝）

    台南市議員谷暮．哈就這次未競選連任，她因詐領助理費，被台南地方法院判緩刑5年、褫奪公權5年，還要再繳30萬元給國庫。（資料照，記者蔡文居攝）

    2022/12/13 22:08

    〔記者王捷／台南報導〕台南市無黨籍原住民市議員谷暮．哈就在台南縣市合併改制後擔任1、2屆議員，期間涉詐領助理費約900多萬元，在起訴後她相當自責，審理期間更淚訴，她沒金主、沒後援，沒有一毛錢落入自己口袋；律師強調，金額雖大，仍不足支出人事及辦公室支出1300多萬元，希望法官從輕；由於她繳回犯罪所得，台南地方法院判緩刑5年、褫奪公權5年，還要再繳30萬元給國庫。

    在2010年谷暮擔任第一屆議員時，就開始浮報助理費，他是找來前岳母當人頭 ，並找胞姐幫她向議會申請助理費，實際上她給前岳母才五千元，同時谷暮又找了其他人頭，並找前岳母或是自己去提領人頭的薪水、慰問金，作為平常生活花用，與過去台南幾次浮報助理費的情況類似，谷暮8年來浮報了900多萬的助理費，在起訴後也坦承做了不好示範，所以宣布不再參選。

    如果換算下來，谷暮8年來每個月浮報約9萬助理費，審理期間，谷暮悔悟掩面哭泣，表示這些錢從來沒有一毛放在自己口袋，她在政壇12年只想服務原鄉住民，無黨無派的投入政治她沒收財團或金主的錢，遇到任何狀況只能自掏腰包，沒想到卻跌在助理費上。

    不只谷暮，台南藍、綠議員浮報助理費的情況也常傳出，谷暮的律師則說，谷暮為此案身心俱疲，金額雖大，但仍不足支出人事及辦公室1300多萬元，請法官輕判，並給予緩刑機會。谷暮‧哈就連同同案被告谷暮的婆婆、胞姊等人均到庭認罪，請求法官從輕量刑。

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