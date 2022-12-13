驚！跟著導航連人帶車墜河 越籍男骨折獲救

桃市警大園分局潮音派出所員警昨天深夜冒著大雨，和消防局救難救護人員一同到台61線橋下搜尋落水的丁姓越南籍移工。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/13 18:29

〔記者陳恩惠／桃園報導〕「前方300公尺向右轉、向右轉！」在桃園市大園區工作的23歲丁姓越南籍移工昨天深夜冒雨騎車外出訪友，由於不熟路況，靠手機開啟導航，沒想到聽從導航指示卻連人帶車意外摔落台61線橋下的河中，大腿骨折、多處擦挫傷，痛得站不起身，由於雨勢劇烈、水位上升，嚇得他趕緊打電話向友人求援，大園警分局潮音派出所與桃園市消防局第三大隊獲報，耗費一番工夫才救起，所幸意識清楚，送醫後無礙。

大園分局表示，潮音派出所昨（12日）天晚間11點接獲報案，民眾著急表示，丁姓友人騎車摔落河中急需救援，員警獲報後立即依照民眾提供的地點，前往台61線橋下搜尋，發現丁男跌坐在河中痛苦哀嚎，機車也倒在一旁快要被河水淹沒，員警隨即與消防救護人員一同利用繩索吊掛擔架的方式將丁男救起。

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經救護人員初步檢視，丁男大腿有骨折情形且身體多處擦挫傷，但意識還算清楚，丁男向警方表示，他當時是騎車要去找朋友，但因路況不熟只能依靠手機導航找路，沒想到越騎感覺路越小條，加上天色昏暗又下著雨，影響行車視線，他一時沒注意路況就連人帶車摔進河裡，只好趕緊打電話向朋友求救。

丁男說，由於天氣寒冷又下著雨，看著河水漸漸升高，他因為腿部受傷根本無法動彈，在等待救援的當下一度感到絕望，幸好警消人員及時前來，讓他得以順利平安脫困，非常感謝警消熱心幫忙。

23歲丁姓越南籍移工昨天深夜冒著大雨騎車外出訪友，跟著導航的指示，連人帶車意外摔落台61線的橋下，幸經大園警方與消防局第三大隊救難救護人員協助才脫困送醫。（記者陳恩惠翻攝）

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