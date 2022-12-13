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    研討會發言10分鐘被航空公司開除 女機師告贏討回工作與142萬欠薪

    德安航空林姓女機師被公司指控在研討會發言影響飛安將她開除，女機師告贏航空公司討回工作和欠薪。（資料照）

    德安航空林姓女機師被公司指控在研討會發言影響飛安將她開除，女機師告贏航空公司討回工作和欠薪。（資料照）

    2022/12/13 14:32

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在德安航空擔任副機師的林女，被公司指控參加「機隊技術研討會議」時，不當發言批評公司主管，因此依違反勞基法將她開除，林女不服，認為自己只是針對公司的不合理的制度，以及飛安疑慮等事項發言，因此提告確認僱傭關係存在並追討142萬餘元的薪資，高雄地院審理後，法官認為，公司祭出「免職」處分太嚴厲，判林女勝訴讓她順利討回工作。

    判決指出，林姓女子2018年3月到德安航空擔任儲備副駕駛並接受訓練，通過航路考驗後，同年8月24日起擔任DHC6副駕駛，主要飛航高雄及台東往來離島的航班，2018年7月起兼任地面學科講師，月薪達16萬餘元。

    2020年9月11日，德安航空召開「機隊技術研討會議」，公司認為，林女在臨時動議中，突然發言批評公司、主管領導方向偏頗、指責主管職場性別歧視、捏造同事間的言論與工作態度、未經證實即臆測被告飛安問題，打擊主管與員工工作情緒與士氣，影響公司制度與飛行安全管理，對於飛行安全有極大影響，並造成員工間工作士氣低落，10月就依違反勞基法將她免職。

    林女收到免職令相當不服氣，認為自己發言的10分鐘內，僅針對公司内部存有的不合理制度及飛安疑慮事項表達意見，沒有刻意攻訐他人，因此提告確認僱傭關係存在並追討公司欠她的142萬餘元的薪資。

    高雄地院審理時，法官綜合雙方意見及證據，認定林女的發言內容雖涉及男女關係、訓練助理職務、飛安問題、性別歧視、公司管理等，但這些發言的內容在公司內部早已有耳語流傳，並非林女突如其來的指控，且機隊總機師與隊員間的嫌隙也早有端倪，難以認定航空公司員工間工作士氣低影響飛安，是林女在技術研討會的發言所挑起。

    法官也認為，即使林女的發言對總機師或隊員的人格產生負面評價或質疑，公司也應先循內部懲處規則或辦法處理，對林女施予申誡、記小過、大過，甚至以扣薪、罰俸、服勞務等懲戒處分，督促她改善，不符合「解僱最後手段性原則」，因此判林女勝訴，除討回工作外，公司還要付她免職期間欠她的142萬餘元薪水，可上訴。

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