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    替朋友追債反被攻擊！台中少年頭部刀傷送醫、警速逮2人

    警方在案發後迅速查緝陳男到案。（警方提供）

    警方在案發後迅速查緝陳男到案。（警方提供）

    2022/12/13 13:19

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓少年為替朋友追討一筆1.1萬欠款，今天凌晨與欠債對方相約公園談判，未料過程中發生口角反被對方毆打，經緊急送醫頭部有疑似刀傷、身上有多處擦挫傷，目前仍在醫院治療觀察，而截至中午前警方已陸續逮捕兩名逞凶男子，將朝聚眾鬥毆及傷害罪方向究辦。

    台中市第三分局今天凌晨0時15分許獲報，東區228公園附近發生民眾糾紛案件，立即調派線上警力馳赴現場，惟到場時未發現所述情事，但周邊巡邏後，在仁和路附近發現頭部有疑似刀傷、四肢、身體有擦挫傷的17歲許姓少年，經緊急送醫後，少年頭部有一處約3公分的撕裂傷，目前意識清楚，尚無生命危險。

    經查，少年為替朋友追討1.1萬元欠款，與欠債一方同為22歲的陳姓、吳姓男子等人相約在該公園談判，協調債務清償事宜，未料過程中雙方一言不合起口角，少年反被對方以棍棒、不明凶器攻擊受傷，隨後現場多人即鳥獸散。

    警方了解原委立即成專案小組漏夜查緝，兩小時內先將逞凶陳男查緝到案，上午再將吳男緝捕歸案，目前仍持續追查其他涉案人到案，以釐清案情，全案將依傷害、聚眾鬥毆罪等方向究辦。

    警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，維護市民安全。

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