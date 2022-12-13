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    孔子後代被喻為「最聰明醫生」孔繁錦涉性侵 今開調解庭稱被害人要求賠500萬

    孔子後代子孫、醫生孔繁錦（如圖）涉性侵被判刑，高院今召開調解庭，被害人要求賠償500萬才和解，尚未調解成立。（記者楊國文攝）

    孔子後代子孫、醫生孔繁錦（如圖）涉性侵被判刑，高院今召開調解庭，被害人要求賠償500萬才和解，尚未調解成立。（記者楊國文攝）

    2022/12/13 11:47

    〔記者楊國文／台北報導〕身為孔子第74代子孫的身心科名醫孔繁錦，曾在益智節目「金頭腦」奪冠，被封為「最聰明醫師」，被控在其診所內，分別對兩名女病患性騷擾、指侵，孔被控性騷擾部分，因調解成立，被害者撤告，性侵部分，一審被依強制性交罪判刑４年，孔上訴後，高等法院今傳訊兩造召開調解庭，庭後，孔繁錦表示對方要求賠償500萬才和解，因金額太高，「500萬實在太困難」，尚未調解成立，他也未認罪。

    判決指山，2021年4月16日，孔繁錦在他經營的新北市診所內利用看診獨處機會，在診所後方休息室，趁女病患小玉（化名）閉目養神時，先強吻她的額頭，並隔著衣物觸摸她的大腿及臀部。

    小玉受到驚嚇，大聲頻說「不要」、「不行」，不斷閃躲及奮力推、踢孔男，仍遭身材高大的孔男強行指侵得逞。後來，因小玉不斷地抵抗而撞倒後方的點滴架，發出劇烈聲響，孔男見狀才罷手。

    新北地檢署起訴時，斥責孔男為滿足私慾，竟指侵女病患，造成其身心受創，且犯後始終否認犯行，建請法院從重量刑。

    新北地院審理認為，孔男一再扭曲事實，且迄今未和解，也未獲得被害者原諒，犯後態度甚差，毫無悔悟之心，判刑4年。孔男不服判決，上訴高等法院。

    高等法院今年9月首度傳訊孔，他受訪表示「真的很冤枉」，強調「我願意接受測謊」，證明清白。孔受訪表示，未涉犯性侵犯行，如果有犯罪，不可能出現他對告訴人指侵10幾秒後，卻在她的私處等處都採不到他的男性DNA，法院不能只靠告訴人片面之詞就判他有罪，他強調「真的很冤枉」、「我願意接受測謊」。

    高院今傳訊孔繁錦、被害人，召開調解庭，採不公開審理，庭訊半個多小時。庭後，孔繁錦受訪指出，今天調解庭中，對方提出500萬元條件才願意和解，但「500萬太多了」、「500萬實在太困難」，希望媒體報導不要影響到法官的判決，；至於是否認罪？孔以搖頭示意。

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