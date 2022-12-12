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    現金買票被抓到 烏來區代表蔡成雄夫婦收押確定

    剛當選的新北市烏來區代表蔡成雄夫婦涉嫌現金買票，高等法院今裁定2人均收押禁見確定。（記者楊國文攝）

    剛當選的新北市烏來區代表蔡成雄夫婦涉嫌現金買票，高等法院今裁定2人均收押禁見確定。（記者楊國文攝）

    2022/12/12 17:25

    〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦「九合一」選舉賄選案，查出順利當選的新北市烏來區民代表蔡成雄和妻子，涉嫌以數千元現金買票賄選，蔡成雄夫妻雖然否認犯行，仍遭檢察官依蔡2人涉嫌違反公職人員選罷法的投票行賄罪罪嫌重大，且有勾串之虞，向台北地院聲請羈押禁見均獲准，蔡2人不服提起抗告，高等法院認定一審裁定羈押無誤，今均抗告駁回確定，將必須在看守所過年。

    新北檢警獲報，烏來區民代表蔡成雄涉嫌在9月間，以數千元代價，向至少2位選民買票，檢察官本月1日指揮新北市調處、新北警海山分局兵分3路搜索，訊後，將蔡成雄與妻子連淑芬依投票行賄罪聲押禁見獲准，該案也是北檢在九合一大選中首見現金買票案。

    台北地院裁定指出，蔡成雄、連淑芬雖否認犯行，但依據其手機通訊對話紀錄、翻拍照片、證人、同案被告等人說法，足以證定蔡2人涉犯罪嫌重大，且有勾串證人或共犯之虞，有羈押必要，因此裁准2人均羈押禁見。

    蔡成雄夫婦不服，提起抗告仍否認賄選，並指稱檢警執行搜索、逮捕及聲請羈押等過程有瑕疵。

    不過，高等法院認定一審裁定羈押於法有據，而搜索、逮捕等程序也無不當，今將蔡2人抗告均駁回確定。

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