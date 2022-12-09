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    屏檢第1波當選無效之訴 1鄉代、2村長當選人中箭

    屏東地檢署對枋寮鄉代當選人陳富隆及枋寮鄉許姓村長、萬巒鄉林姓村長當選人提起當選無效之訴。人物與新聞事件無關。（記者葉永騫攝）

    屏東地檢署對枋寮鄉代當選人陳富隆及枋寮鄉許姓村長、萬巒鄉林姓村長當選人提起當選無效之訴。人物與新聞事件無關。（記者葉永騫攝）

    2022/12/09 22:54

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署當選無效之訴辦理小組今天提起第一波當選無效訴訟，共計3人，分別是枋寮鄉代當選人陳富隆、枋寮鄉許姓村長、萬巒鄉林姓村長，檢方認為，3人以不法方式當選公職人員，因此提出當選無效之訴。

    屏東地檢署指出，第1件是屏東縣枋寮鄉許姓村長當選人，他涉嫌在9月中旬到11月間以每票2000元之對價，自行或透過樁腳向多位選民買票，承辦檢察官鍾佩宇指揮專案小組搜索傳訊，認為許姓當選人、楊姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票交付賄賂罪嫌，提起公訴。

    第2件是枋寮鄉第1選區鄉民代表當選人陳富隆賄選案件，承辦檢察官鍾佩宇偵辦發現，陳富隆與其父親分別於10月間，以每票1000元代價交付多位選民，專案小組嚴密蒐證釐清，事證明確，偵結起訴。

    第3件是萬巒鄉林姓村長當選人賄選案件，林姓當選人委請陳姓樁腳以每票1000元代價向選民買票，承辦檢察官鄭央鄉指揮辦案團隊蒐證查獲，全案偵結提起公訴。

    檢方提醒，以不法方式當選的公職人員，不僅違背民主法治，並且破壞乾淨選風，日後也可能以不法方式執行職務，有害我國政治環境提升及正常運作，為澈底遏止不法選舉行為，維護法治與民主精神，屏東地檢署由當選無效之訴辦理小組對涉賄當選人提起當選無效訴訟。

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