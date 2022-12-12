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    貨輪彰化外海故障 估最快12/13風浪減弱才能拖救

    「大順發」雜貨輪在彰化外海故障，船上有10名船員。（民眾提供）

    「大順發」雜貨輪在彰化外海故障，船上有10名船員。（民眾提供）

    2022/12/12 17:11

    〔記者歐素美／台中報導〕蓋亞那籍「大順發」雜貨輪11日晚間航經彰化外海約2浬處時，因舵機故障下錨維修，但東北季風強勁，海象惡劣，一度發生流錨漂動，情況危急，緊急向彰化離岸風場航道VTS中心求援，船上有10名中國籍船員受困，今天因外海風浪仍高達4公尺，救援困難，預計明天清晨風浪減弱，拖船才能出港將該船拖進台中港。

    「大順發」雜貨輪，總噸位2185噸級，滿載冷凍櫃前往韓國釜山港，11日晚間7點左右，行經彰化離岸風場北警戒區外海約2浬處，因舵機故障緊急下錨維修，由於東北季風強勁，海象惡劣，致船隻發生流錨漂動，情況危急，船上人員憂心船隻發生擱淺或撞擊，以無線電向鄰近船舶廣播示警，並緊急向彰化離岸風場航道VTS中心求援。

    航港局中部航務中心指出，彰化離岸風場航道VTS中心接獲船東代表通報「大順發」輪舵機異常故障，剩一部主機運作，需要拖船拖帶協助。今天清晨5點多，以衛星電話與「大順發」輪船長聯繫，獲知該船已成功下錨，但舵機仍無法自行修復，將等待拖船拖進台中港搶修，目前船上10名船員均平安無礙。

    由於去年10月底獅子山籍「幸運輪」沉船海域，與「大順發」拋錨地點很近，相距一度僅2浬左右，航港局中部航務中心緊急發布公告，請航行船舶注意避讓，以維護航行安全。

    今天因台中港外海風浪仍高達4公尺，救援困難，大漢海事工程公司的拖船經評估，明天清晨風浪會減弱，將在浪高減至3公尺時出港拖帶「大順發」進台中港，否則14日天氣又轉劣，恐拖救更困難。

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