學甲槍擊案收押李男列共犯 警研判槍手孔祥志潛逃柬埔寨

專案小組今公布槍手至學甲槍擊做案路線圖，強調以紅龜為指揮層級的集團，8月間就開始謀劃犯案，包括勘查地形、監視器等，手法相當縝密。（記者王涵平攝）

2022/12/12 14:32

〔記者王涵平／台南報導〕檢警偵辦學甲槍擊案，繼通緝綽號「紅龜」洪政軍與槍手孔祥志，今發布將涉嫌接應孔嫌的李姓男子收押禁見，警方研判孔已潛逃柬埔寨，紅龜應仍流竄國內，正全力追緝中。

專案小組今公布槍手至學甲槍擊做案路線圖，強調以紅龜為指揮層級的集團，8月間就開始謀劃犯案，包括勘查地形、監視器等，手法相當縝密，使得警方在偵查更加困難，例如製造斷點處，即使過濾上千部車輛，甚至同款車，但仍未發現該時間點之後的槍手騎乘車輛的行蹤。

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警方表示，遭收押的李嫌，在檢方發布通緝紅龜時就早已掌握行蹤，但為了蒐集更多相關跡證，避免打草驚蛇，因此在研判孔祥志潛逃國外的機率高達99%之後，檢方發布通緝同時才逮捕李嫌。

警方指出，孔嫌在桃園酒駕後車輛毀損，搭乘高鐵返回台南，即由李嫌接應，槍擊案前也是李嫌至孔嫌住處接應，且孔嫌出門時穿著短衣短褲，做案時穿著黑色長衣長褲，應是由李嫌提供的衣物。

警方認為，從許多通訊資料研判，孔嫌所稱的老大就是紅龜，紅龜在整個案情實為指揮層級，再由孔、李等嫌執行。

警方再度強調，專案小組全力投入偵辦，絕無外界所稱延宕或者不積極等情事，依證據偵辦到底，也絕無政治壓力。

專案小組今公布槍手至學甲槍擊做案路線圖，強調以紅龜為指揮層級的集團，8月間就開始謀劃犯案，包括勘查地形、監視器等，手法相當縝密。（記者王涵平攝）

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