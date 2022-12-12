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    黑衣人闖中崙所》監院彈劾前分局長等4人 松山分局：尊重

    黑衣人在中崙所內大鬧。（資料照）

    黑衣人在中崙所內大鬧。（資料照）

    2022/12/12 11:30

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    中崙所遭黑衣人闖入砸電腦案 監院彈劾北市前松山警分局長等4人

    〔記者姚岳宏／台北報導〕松山警分局中崙派出所去年4月16日凌晨遭黑衣人闖入叫囂，並毀損值勤台公務電腦螢幕，監察委員陳景峻、蔡崇義調查後，以13比0的票數全數通過彈劾前松山警分局長林志誠、中崙派出所長許書桓、副所長顏敏森、巡佐傅榮光4人，移請懲戒法院審理，以究其重大違失之責，松山分局低調表示，本彈劾案尚待懲戒法院審理，因懲戒情形尚未確定，本分局僅表尊重。

    監委指出，顏敏森輪值案發當晚主管，對於本案除未詳實通報分局勤務指揮中心，並指示服勤員警隱匿案情；許書桓除未指示所屬續查並依法處置，也未呈報上級長官外，甚至與巡佐傅榮光共同將駐地監視器主機的硬碟格式化，意圖湮滅他人刑案證據。

    而分局長林志誠明知監視器影像已被湮滅，卻對外以「停電」為由掩蓋事實，被質疑後說法又數變，於監院詢問時仍極力掩飾，還安排滋事民眾和解；4員均有懲戒之必要。

    監委認為，林志誠雖已自請處分，但其所為已造成民眾認為警方執法軟弱、隱匿案情、重挫警察形象與損害政府信譽，有彈劾移送懲戒之必要。至於引起事端的楊姓教官等人，將另案處理。

    松山分局表示，本彈劾案尚待懲戒法院審理，因結果未確定，本分局表示尊重，並持續加強員警法紀教育與員警考核，另台北市政府警察局一向支持警察同仁依法嚴正執法，毋須退卻，也呼籲民眾對警察執行公務應予配合，共同維護社會安全。

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