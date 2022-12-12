中崙所遭黑衣人闖入砸電腦案 監院彈劾北市前松山警分局長等4人

監察院。（資料照）

2022/12/12 10:04

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黑衣人闖中崙所》監院彈劾前分局長等4人 松山分局：尊重

〔記者謝君臨／台北報導〕松山警分局中崙派出所於去年4月16日凌晨2時許，遭數名黑衣人闖入叫囂，並毀損值勤台公務電腦螢幕，監察委員陳景峻、蔡崇義調查後，以13比0的票數全數通過彈劾前松山警分局長林志誠、中崙派出所長許書桓、副所長顏敏森、巡佐傅榮光4人，移請懲戒法院審理，以究其重大違失之責。

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監委指出，顏敏森輪值案發當晚主管，對於本案除未詳實通報分局勤務指揮中心外，並指示服勤員警隱匿案情；許書桓除未指示所屬續查並依法處置，也未呈報上級長官外，甚至與巡佐傅榮光共同將駐地監視器主機的硬碟格式化，湮滅他人刑案證據；林志誠明知監視器影像已被湮滅，卻對外以「停電」為由掩蓋事實，被質疑後說法又數變，於監院詢問時仍極力掩飾。4員均有懲戒之必要。

監委表示，顏敏森身為當晚值日主管，竟指示在場員警「簡單處理」，不僅未對於涉嫌毀損公物的徐男依法處置，甚至值班警員未在工作紀錄簿登載上開情事也予以批核；又未依規定逐級報告，顯意圖隱匿當晚發生之事。

另，顏敏森與在場3位員警的書面報告皆有「不慎」撞倒電腦螢幕等文字，顯意圖規避顏敏森未指示員警將徐男移送法辦之責。松山分局以縱放人犯罪嫌移送台北地檢署偵查，雖獲不起訴處分，但顏敏森除未詳實通報分局勤指中心外，並指示服勤員警隱匿案情，仍有彈劾移送懲戒之必要。

監委說，許書桓於案發日8時聽取顏敏森報告衝突事件後，即便案情不盡明瞭，應指示所屬續查並依法處置，並呈報上級長官，卻意圖隱匿當晚發生之事，共同將駐地監視器主機的硬碟格式化，不僅未依法令所定執行其職務，且損害政府信譽。該2員雖經檢察官予以緩起訴處分，本院認仍有彈劾移送懲戒之必要。

監委強調，林志誠於去年4月21日晚上雖已知悉監視器影像被格式化，卻仍於次日第一次記者會中表示，駐地監視器因停電而未錄到畫面，隨後同日在台北市議會及第二次記者會中改口，說復電後因監視器未重啟故未錄影。但當監視器影像還原後證實是人為「滅證」，且駐地監視器在停電期間仍能持續運作，「停電說」無法自圓其說後，遂在台北市警局記者會中公開道歉，安排滋事民眾和解。

監委認為，林志誠雖已自請處分，但其所為已造成民眾認為警方執法軟弱、隱匿案情、重挫警察形象與損害政府信譽，有彈劾移送懲戒之必要。至於引起事端的楊姓教官等人，將另案處理。

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