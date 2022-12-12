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    新北耶誕城警戴耶誕帽執勤惹議 網友建議「別強制」

    昨在匿名臉書粉專「靠北police」有警察基層批評，「為什麼站在耶誕城執勤的員警就要戴聖誕帽？」發文也指出「為了配合喜氣洋洋的節慶就要那樣裝扮喔？那維安出去外面協助擴大臨檢、攻堅也穿得跟聖誕老人一樣好了」。（圖擷自臉書）

    昨在匿名臉書粉專「靠北police」有警察基層批評，「為什麼站在耶誕城執勤的員警就要戴聖誕帽？」發文也指出「為了配合喜氣洋洋的節慶就要那樣裝扮喔？那維安出去外面協助擴大臨檢、攻堅也穿得跟聖誕老人一樣好了」。（圖擷自臉書）

    2022/12/12 11:33

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    新北耶誕城戴耶誕帽執勤 警接力發文抱怨

    〔即時新聞／綜合報導〕新北歡樂耶誕城活動因警察「戴耶誕帽執勤」引發討論，PTT網友表示，「重點是強制」、「長官要求讓人傻眼」、「不要強制就還好」、「不想戴就不要強制規定」等，還有網友幫「公車司機、大賣場工作人員」抱怨得戴耶誕帽工作。

    警察「戴耶誕帽執勤」在PTT 引發正反兩面討論，網友點出，「國外警察也戴聖誕帽應景」、「明明現場一堆民眾超開心，警察也都在笑」、「不信每個警員都自願戴聖誕帽，請長官不要以職權強迫」、「警察變成吉祥物其實蠻怪異的」、「警察工作沒有一項是配合營造節慶氣氛」。

    網友建議，「就改成自選」、「不想戴就不要強制規定」、「讓基層警察可選擇戴不戴就好」、「讓警察有選擇權」等。

    討論串文還提到同樣需要「戴耶誕帽工作」的公車司機和大賣場工作人員，網友提到，「幫公車司機抗議」、「公車司機不知做何感想」、「百貨公司、大賣場都戴耶誕帽，依照抱怨邏輯都變制服酒店」等。

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