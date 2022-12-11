桃園公寓鐵皮加蓋陷火海 火舌直竄嚇壞鄰居

桃市桃園區玉山街一處三層樓連棟式公寓頂樓鐵皮加蓋的4樓晚間發生火警，所幸無人受困傷亡。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/11 21:04

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市桃園區玉山街一處三層樓連棟式公寓頂樓鐵皮加蓋的4樓今天傍晚5點多突然傳出火警，火勢與濃煙順著風勢不斷向天際直竄，由於正逢週日晚飯時間，嚇得周邊鄰居紛紛走避，消防局獲報派遣第一救災救護大隊大林分隊前往馳援，包括三民分隊也前往協助，出動14輛救災車輛、2輛救護車，41名救難救護人員趕抵時，已有大量火煙自頂樓加蓋的4樓建物竄出，立即布署水線搶救，並疏散住戶，所幸搶救後無人傷亡，至於起火原因有待火調科人員鑑驗。

119勤指中心傍晚5點24分據報，桃園區玉山街發生住宅火警，立刻派遣第一大隊大林分隊由小隊長林志明擔任指揮官，由於當地為人口密集住宅區，消防局不敢大意，並加派鄰近的三民等分隊前往協助，起火點位於3樓頂的鐵皮屋，且堆放許多易燃物，火勢引燃後迅速蔓延，火舌及濃煙直竄天際驚動周遭住戶。

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三民分隊長黃柏豪表示，起火地點為地上三層鋼筋混凝土（RC）及4樓鐵皮加蓋建築物，起火層位於第4層，現場燃燒住家4樓房間內家具、衣櫃、床等雜物，燃燒面積10平方公尺，所幸無人員受傷受困，至於損失金額，以及起火原因調查中。

桃市桃園區玉山街一處三層樓連棟式公寓頂樓鐵皮加蓋的4樓，今天傍晚5點多突然發生火警。（讀者提供）

由於位處人口密度較高的住宅區，消防局派遣第一救災救護大隊前往馳援，出動14輛救災車14輛、2輛救護車共41名救難救護人員。（記者陳恩惠翻攝）

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