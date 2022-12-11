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    沙灘車、越野機車車友會無牌上路還爆吵 恆春警開罰沒入1台

    警方取締並沒入其中一輛越野機車。（警方提供）

    警方取締並沒入其中一輛越野機車。（警方提供）

    2022/12/11 20:03

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春半島為國內知名景點，其中也因為山林野地環境，固定吸引越野機車愛好者前來舉辦年度聚會，但人一多就出現脫序行為，其中有部分無牌就要上路，拉轉聲更吵翻在地人，警方獲報加強取締，本週末共告發3件於道路行駛無牌越野車，還沒入其中1輛，呼籲民眾切勿違規，務必遵守交通規則。

    恆春分局接獲民眾檢舉，指在恆春東門路口附近，這幾天竟又出現無牌越野車及沙灘車直接在路上行駛，不僅違規上路行駛，民眾還反映這些車還在行使道路時，直接拉轉引擎聲量，造成夜間難以安睡，生活品質急劇下滑，令居民非常困擾。

    員警到現場查看後，發現為為越野車隊於當地進行維修及檢查車輛，之後會將貨車或拖車載運這些無牌越野機車至山區山道、林道等目的地進行行駛，當場並未發現於道路駕駛情形。

    不過，警方仍加強於各路段積極取締，經查，大多車輛均有掛牌，但仍有少數車友心存僥倖，因此在北門路段、坑內路段共告發3件於道路行駛無牌越野車，再並沒入車輛1部。

    恆春警方強調，取締時並告誡這些車友，切勿違規行駛無照車輛，及行使道路不應拉轉致使引擎聲量大增而影響夜間安寧等，未來也會加強巡視與取締。

    分局長林明波表示，民眾會利用網路社團號召越野機車車友及愛好者，每年舉辦聚會大會師，雖然是採貨車及拖車等方式將無牌越野車載至恆春地區山道、林道等非道路範圍行駛，但仍是會有少數車友貪圖一時方便而直接在道路行駛無牌越野車。

    他說，此舉已違反道路交通管理處罰條例第12條、第32條規定，最高可開罰10800元罰鍰，並禁止其行駛或沒入車輛，呼籲民眾切勿違規，務必遵守交通規則。

    民眾檢舉指在恆春東門路口附近，出現無牌越野車及沙灘車直接在路上行駛，員警獲報到現場查看。（警方提供）

    民眾檢舉指在恆春東門路口附近，出現無牌越野車及沙灘車直接在路上行駛，員警獲報到現場查看。（警方提供）

    民眾檢舉指在恆春東門路口附近，出現無牌越野車及沙灘車直接在路上行駛，員警獲報到現場查看。（警方提供）

    民眾檢舉指在恆春東門路口附近，出現無牌越野車及沙灘車直接在路上行駛，員警獲報到現場查看。（警方提供）

    民眾檢舉指在恆春東門路口附近，出現無牌越野車及沙灘車直接在路上行駛，員警獲報到現場查看。（警方提供）

    民眾檢舉指在恆春東門路口附近，出現無牌越野車及沙灘車直接在路上行駛，員警獲報到現場查看。（警方提供）

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