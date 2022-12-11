警不滿單位異動臆測全因沒樂捐 汐止分局：子虛烏有、傷害家屬

汐止警分局指出，許員指控不實，並未強迫同仁捐款，此投訴已嚴重傷害家屬，職務調整則為整體考量，也尊重許員決定。（記者吳昇儒攝）

2022/12/11 19:40

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警汐止分局一名許姓警員原任職於拖吊場，近期因分局進行勤務調整，將他調進交通分隊內輪值，卻引起許員不滿，認定是因同事逝世，自己因200元捐款，會影響購屋計畫，沒有配合樂捐，得罪長官才被調職，分局處理不公，向媒體投訴後，決定提辭呈「不幹了！」汐止警分局指出，許員指控不實，並未強迫同仁捐款，此投訴已嚴重傷害家屬，職務調整則為整體考量，也尊重許員決定。

許員向媒體投訴指出，有學長因故逝世，警局發動同仁間的樂捐活動，但因200元捐款影響存錢購屋，無法配合，沒想到事後，更被調到交通分隊內執勤，長官表示不捐會影響考績，讓人感到憤恨不平。

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許員還稱，調到交通分隊後，分隊長非但不給自己請病假，還要求得參加聚餐，更發現有學長上班補眠，甚至利用修車機會浮報維修費，涉嫌貪瀆，目前已檢具資料向廉政機關舉報。

分局同仁指出，許員原先任職於拖吊場內，每日僅需出勤8小時，卻被其他同仁發現有脫班的情形，且調回交通分隊後，就開始請病假，對於分隊工作較無法適應，不排除是許員不適應交通分隊需輪值的上班模式，一時無法調整才會臆測分局刻意刁難自己，進一步向媒體投訴。

汐止警分局表示，警局發動樂捐，不會要求同仁一定要捐，更不可能出現不樂之捐；許員的說法已造成家屬傷害，若真有長官強迫同仁捐款情事，請其提出相關事證，分局定會追究責任到底。

另同仁間的職務調整，是經過通盤考量，並非專為個人量身調整，絕對不可能與捐款有關，純屬許員自行臆測。

此外，有關許員提及的浮報維修費及同仁上班補眠的情形，經初步調查之後，均符合相關規定，若許員持有證據，非常希望他能夠提供給分局偵辦，絕對會依法究責；有關許員宣稱無法請病假部分，經調查得知他於11月30日提出診斷證明後，已同意其連休11日的病假，並無不准假的情形。至於許員揚言辭職，分局也給予尊重，只要提出就會協助辦理。

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