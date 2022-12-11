為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警不滿單位異動臆測全因沒樂捐 汐止分局：子虛烏有、傷害家屬

    汐止警分局指出，許員指控不實，並未強迫同仁捐款，此投訴已嚴重傷害家屬，職務調整則為整體考量，也尊重許員決定。（記者吳昇儒攝）

    汐止警分局指出，許員指控不實，並未強迫同仁捐款，此投訴已嚴重傷害家屬，職務調整則為整體考量，也尊重許員決定。（記者吳昇儒攝）

    2022/12/11 19:40

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警汐止分局一名許姓警員原任職於拖吊場，近期因分局進行勤務調整，將他調進交通分隊內輪值，卻引起許員不滿，認定是因同事逝世，自己因200元捐款，會影響購屋計畫，沒有配合樂捐，得罪長官才被調職，分局處理不公，向媒體投訴後，決定提辭呈「不幹了！」汐止警分局指出，許員指控不實，並未強迫同仁捐款，此投訴已嚴重傷害家屬，職務調整則為整體考量，也尊重許員決定。

    許員向媒體投訴指出，有學長因故逝世，警局發動同仁間的樂捐活動，但因200元捐款影響存錢購屋，無法配合，沒想到事後，更被調到交通分隊內執勤，長官表示不捐會影響考績，讓人感到憤恨不平。

    許員還稱，調到交通分隊後，分隊長非但不給自己請病假，還要求得參加聚餐，更發現有學長上班補眠，甚至利用修車機會浮報維修費，涉嫌貪瀆，目前已檢具資料向廉政機關舉報。

    分局同仁指出，許員原先任職於拖吊場內，每日僅需出勤8小時，卻被其他同仁發現有脫班的情形，且調回交通分隊後，就開始請病假，對於分隊工作較無法適應，不排除是許員不適應交通分隊需輪值的上班模式，一時無法調整才會臆測分局刻意刁難自己，進一步向媒體投訴。

    汐止警分局表示，警局發動樂捐，不會要求同仁一定要捐，更不可能出現不樂之捐；許員的說法已造成家屬傷害，若真有長官強迫同仁捐款情事，請其提出相關事證，分局定會追究責任到底。

    另同仁間的職務調整，是經過通盤考量，並非專為個人量身調整，絕對不可能與捐款有關，純屬許員自行臆測。

    此外，有關許員提及的浮報維修費及同仁上班補眠的情形，經初步調查之後，均符合相關規定，若許員持有證據，非常希望他能夠提供給分局偵辦，絕對會依法究責；有關許員宣稱無法請病假部分，經調查得知他於11月30日提出診斷證明後，已同意其連休11日的病假，並無不准假的情形。至於許員揚言辭職，分局也給予尊重，只要提出就會協助辦理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    員警不服職務調整 派出所前貼字條抗議
    2020/08/08 11:30

    員警不服職務調整 派出所前貼字條抗議
    線民反咬汐止分局教唆開毒趴 涉案小隊長記2小過調職
    2018/05/23 12:15

    線民反咬汐止分局教唆開毒趴 涉案小隊長記2小過調職
    宛如辦公大樓 耗資3億5千萬新北市汐止警分局新廳舍啟用
    2017/06/22 10:42

    宛如辦公大樓 耗資3億5千萬新北市汐止警分局新廳舍啟用
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播