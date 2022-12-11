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    臨檢海派酒店驚見「雙球海」 爆乳、蜜腿妹淡定受檢

    警方臨檢海派酒店，穿著火辣的酒店妹淡定受檢。（民眾提供）

    警方臨檢海派酒店，穿著火辣的酒店妹淡定受檢。（民眾提供）

    2022/12/11 12:29

    〔記者許國楨／台中報導〕為落實「清源專案2.0」，台中市第六分局昨晚至今天凌晨針對酒店、夜店、電子遊藝場等場所加強掃蕩，期間到知名海派酒店強力臨檢時，原本昏暗的酒店燈火通明，店內穿著火辣的小姐淡定受檢，姣好身材、火辣穿著一覽無遺，經統計此次勤務計查獲一件公共危險及一名失蹤人口。

    以往「清源專案」是針對藏匿大樓內的詐欺、博弈機房或毒品人口為重點項目，「清源專案2.0」則是針對社區大樓、旅宿業、酒店、KTV等娛樂場，可能衍生的各類刑案與犯罪類型，加以查緝，該分局從昨晚9時至今天凌晨1時許執行該項專案，動員45名警力並帶同警犬，前往轄內菲力國王電子遊藝場、海派酒店、MUSE夜店等場所臨檢。

    期間警方到海派酒店臨檢時，原本昏暗的酒店燈火通明，店內穿著爆乳低胸禮服、露出蜜腿的小姐淡定受盤查，姣好的身材、火辣穿著一覽無遺，部份已經在包廂內的小姐也跟客人一起接受盤查，配合將隨身包包拿到桌面上讓緝毒犬嗅聞。

    警方原本藉機要呼籲酒後勿開車，一度因口誤講成「不要喝酒」，隨即有其他同事發現接腔說是「不要開車」，為肅殺的臨檢氣氛增添幾許趣味，反意外達到宣導效果；分局長蔡元戎表示，警方除實施密集性擴大臨檢勤務外，也在臨檢點周邊同步路檢，發現違法立即執行掃蕩，強力約制衝突及聚眾鬥毆，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活。

    另也會展開系統性掃黑，與市府相關局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源，其中27歲陳姓男子酒後騎車遭警方攔下後，辯稱吃燒酒雞，經酒測超標，依公共危險罪送辦，另也在電子遊藝場尋獲今年4月通報失蹤的31歲李姓男子，帶回派出所聯絡家屬撤尋。

      六分局統計，自今年9月迄今偵破各類重大刑案，查獲毒品案件125件142人、槍砲案件5件6人、詐欺案件162件286人、檢肅治平目標1件7人。

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    警方臨檢海派酒店，穿著火辣的酒店妹淡定受檢。（民眾提供）

    警方臨檢海派酒店，穿著火辣的酒店妹淡定受檢。（民眾提供）

    警方到電子遊藝場臨檢。（民眾提供）

    警方到電子遊藝場臨檢。（民眾提供）

    警方也在臨檢點周邊同步路檢。（民眾提供）

    警方也在臨檢點周邊同步路檢。（民眾提供）

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