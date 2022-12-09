教召2兵揮拳毆打班長 軍方上訴求重判吞敗

黃姓士兵對班長動粗，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/12/09 22:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓2兵教召不服管教，被控攻擊翁姓班長臉部，經地院判處易科刑3月，軍方認為太輕無法產生遏阻效果，翁甚至要求改判5年，高雄高分院認為量刑妥適駁回上訴。

判決書指出，去年4月12日至16日，黃男接受高市後備指揮部教育召集，為陸軍步兵訓練指揮部後備步兵旅步兵第3營步兵連第3連第2排機槍2班機槍2等兵，在營期間視同現役軍人。

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16日上午11點50分，黃在鳳山區駐地營區學生1大隊側方道路，因不滿翁姓下士班長提醒他將寢舍電扇關閉及集合時語氣不佳，涉嫌徒手毆打他左臉成傷，被憲兵隊依陸海空軍刑法等罪，移送高雄地檢署法辦。

黃嫌應訊指稱，不小心揮拳打到翁臉部，但否認有何對上官施強暴、傷害犯意，也不清楚翁是班長。

地院法官認定黃同時觸犯上官施強暴及傷害罪，前者3年以下有期徒刑，後者是5年以下徒刑，乃依傷害罪判刑3月，但軍方上訴希望改依1年以上、7年以下對「長官」施暴罪論處，以彰顯軍紀，翁男也要求重判5年徒刑以示警惕。

2審法官調查，原審量刑妥適，並無太輕，而軍方要求改依對長官施暴罪判刑，依法不是上訴審理範圍，因此刑度不變，仍可上訴。

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