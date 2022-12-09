正妹交私密照給「富商」面試 求包養卻踏入陷阱

林姓男子涉扮富商騙10位正妹被警方逮捕。（讀者提供）

2022/12/09 14:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕無業的林姓男子從臉書、IG找尋高顏值正妹，加對方好友後，先自稱「掮客」要幫富商找妹子包養，又自扮富商向正妹索討私密照「面試」，10多位正妹不但傻傻被騙，還有人被林男借走10幾萬元，高市刑大獲報前往新竹逮捕林男，林趕緊賠錢爭取和解，獲檢方緩起訴處分。

高市刑大指出，32歲的林姓男子無業在家，2020年起陸續在臉書、IG找尋高顏值或穿著清涼火辣的正妹，傳訊息向正妹們謊稱自己是掮客，只要花2千元加入私人群組，就獲得富商面試機會，只要富商看上眼，就能每月獲得60萬到200萬不等包養金。

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10多位正妹誤信上當，先交了2千元給林男後，獲得加入會員資格，被林男拉進群組時，還須先填問卷，回答「覺得自己色嗎？」、「喜歡做愛嗎？」等色色的問題。

正妹們填完問卷後，果然就有自稱富商的男子現身群組，富商先從一開始的噓寒問暖開始，逐步瓦解正妹們的戒心，聊了一陣子後，便要求正妹們傳語音、照片或各種撩人姿勢的影片讓富商「面試」。

林男隨後再以公司周轉不靈等藉口，向正妹們借款數千元到10幾萬元的金額，還暗示正妹，如果不借錢恐影響獲選資格，正妹們再傻一回，把錢借出後仍未獲包養資格，要求對方刪照、刪影片也沒有回應，才恍然大悟受騙，連忙報警處理。

警方獲報後循線前往新竹逮捕一人分飾多角的林男，林男見事跡敗露，趕緊掏出錢還給正妹們對與她們達成和解，雄檢偵結後處分林男緩起訴2年，但須向支付公庫8萬元，並接受2場法治講習。

林男分飾3角騙正妹手法。（記者黃佳琳翻攝）

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