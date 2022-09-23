女直播主為了乾爹在屁屁刺青 綠帽夫怒告求償450萬碰壁

已婚邱姓女直播主自稱單身接受包養，釀丈夫對乾爹提告求償。（情境照）

2022/09/23 10:34

〔記者溫于德／台北報導〕台灣知名成人直播網站已婚邱姓女直播主自稱單身，接受乾爹包養，邱女分手後還在臀部刺青「○○○之奴」，試圖挽回感情；邱夫得知戴綠帽，怒向邱女乾爹求償450萬元。但台北地院認為，邱夫無法舉證乾爹故意或過失侵害配偶權，或有侵害行為，判邱夫敗訴。可上訴。

邱夫主張，夫妻2014年結婚，他去年發現邱女與乾爹有不正常往來，經當面詢問，邱女承認有婚外情，且依兩人對話紀錄可知，甚至可能已經發生肉體關係，另乾爹長期定期匯款5至20萬元不等金錢給邱女，邱女也表示這是包養費及零用金，是乾爹對邱女愛的表現之一。

請繼續往下閱讀...

邱夫還說，乾爹要邱女在背部靠近臀部的位置刺青「○○○之奴」，便會照顧邱女一輩子，這種企圖以刺青方式顯示兩人堅貞不渝的愛情，並將感情彰顯在邱女身體上的方式，已嚴重侵害他的配偶權，求償450萬元。

但乾爹解釋，自己2005年離婚後便未再婚，2019年因上包養網站認識邱女，交往初期，邱女表明單身，且兩人曾與其他友人去美國10幾天，也沒見到包括邱夫在內的任何人打給邱女，或詢問邱女何時回家，因此，自己深信邱女單身。

乾爹也說，自己曾應邱女要求購買一台汽車供其代步，辦理過戶時，邱女的身分證配偶欄顯示無配偶，且邱女後來申請改名，新身分證的配偶欄同樣為空白，在在顯示自己根本不知道邱女已婚；後來自己知道邱女已婚後決定分手，是邱女一直要求復合，甚至跑去刺青，因此，自己事先並不知情邱女已婚才交往，否認侵害配偶權。

乾爹強調，邱女至今仍對外表示單身，而且「玩很大」，並於邱夫提起本件告訴後，仍上網要求男人包養，也化名「微M小桃乃」，同時上傳個人性愛影片吸引粉絲送禮、打賞，並直接約男性以每次1萬5000元性交易。

北院審理時曾傳喚邱女作證，得知邱女確實在包養網站公開稱單身，且於成人直播網站放影片，以吸引粉絲送禮、打賞，與粉絲對話時，也直接約男生進行性交易，甚至變造身分證配偶欄。

北院也認為，邱夫去年1月知道邱女接受包養後，邱女仍以同樣方法上網交友，有違常情，且邱夫無法舉證乾爹故意或過失侵害配偶權，或有侵害行為，判邱夫敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法