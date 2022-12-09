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    首頁　>　社會

    假釋出獄才4天 苗栗男持西瓜刀到超商「搶劫」

    郭男假釋出獄4天，覺得在外生活不順遂，想回監獄吃牢飯，持西瓜刀入超商喊「搶劫！」圖為西瓜刀示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    郭男假釋出獄4天，覺得在外生活不順遂，想回監獄吃牢飯，持西瓜刀入超商喊「搶劫！」圖為西瓜刀示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2022/12/09 10:25

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣郭姓男子，曾因持菜刀搶劫超商，被依強盜罪判刑入獄，但他假釋出獄4天，覺得在外生活不順遂，想回監獄吃牢飯，持西瓜刀入超商喊「搶劫！」被苗栗地方法院依恐嚇危害安全罪，判處3個月徒刑，犯案用西瓜刀沒收。

    49歲的郭姓男子，5年前因失婚又失業，於2017年的農曆大年初二清晨6點許，持菜刀到苑裡鎮一家超商，威嚇店員，搜刮收銀機內的7200元現金後，不疾不徐走出，於被害超商200公尺外被捕。郭男被依強盜罪判處有期徒刑3年7個月。

    不料，郭男於今年10月18日假釋出獄，覺得在外生活不順遂，想回監獄吃牢飯，於10月22日上午11點，前往苑裡鎮為公路一家超商，持西瓜刀對店員揮舞，並恫稱「搶劫！把錢交出來」，接著又叫店員撥打電話報警。

    郭男遂走出店外抽菸等候，員警到場，當場將郭男逮捕，並扣得西瓜刀1把，將郭男依法送辦。

    法官審理，認為郭男雖持西瓜刀對店員恫嚇搶劫，但並未搶得財物，認郭男主觀上並非意在索取店內財物，與刑法恐嚇取財未遂罪有別。但郭男持西瓜刀對店員揮舞的行為，足以讓店員心生畏懼，犯恐嚇危害安全罪。

    另，法官審酌郭男犯後在場等候警察到場逮捕，符合自首規定，且郭男有思覺失調症病史，減輕其刑，考量郭男犯罪動機、手段、目的、情節等，處3個月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

    郭男於2017年的農曆大年初二清晨6點許，持菜刀到苑裡鎮一家超商，威嚇店員，搜刮收銀機內的7200元現金。（記者彭健禮翻攝）

    郭男於2017年的農曆大年初二清晨6點許，持菜刀到苑裡鎮一家超商，威嚇店員，搜刮收銀機內的7200元現金。（記者彭健禮翻攝）

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