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    婦人誤信假綁架...車手轉乘大眾運輸製造斷點 人落網已無贓款

    邱姓車手出面取款身影。（記者鄭淑婷翻攝）

    邱姓車手出面取款身影。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/12/09 09:26

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市1名婦人接到詐騙集團來電，謊稱她兒子替人擔保欠下債務，要求婦人拿錢贖回兒子，婦人驚恐下備款30萬元，並聽取對方指示交出，桃園警分局青溪派出所獲報，發現出面取款的31歲邱姓男子不斷轉搭大眾交通工具，企圖製造斷點躲避查緝，專案小組8日下午趁他現身板橋火車站時逮人，邱男穿著與交款時一模一樣，但贓款已在轉乘中交給上游。

    婦人說，6日她接到電話，對方稱她兒子為人擔保，債務人落跑後，債務即轉嫁到她兒子身上，要她籌錢將兒子贖回，她擔心兒子發生狀況，一時緊張且對方要她不能掛斷電話，趕忙準備了30萬元，聽從指示在住家附近交錢，發現兒子根本沒事，才驚覺遇上詐騙集團。

    警方獲報後過濾相關物證，發現出面取款的車手邱男是老手，不斷轉乘計程車、火車、捷運等大眾交通工具，在新北市板橋、泰山、新莊一帶移動，企圖製造斷點躲避警方查緝，專案人員仍掌握邱男行蹤，8日下午4點多趁他現身板橋火車站時逮人，不過邱男取得的款項，已在轉乘中交給上游，身上沒有查到任何贓款，他的衣著跟取款時一模一樣。

    警方訊後依詐欺罪嫌將全案函送桃園地檢署偵辦，將持續追查上游詐騙組織，也提醒民眾接獲不明電話切勿驚慌，應保持冷靜細心求證，可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，或是直接到派出所求證，避免成為詐騙受害人。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    邱姓車手在板橋火車站落網，身上衣服與取款時一模一樣。（記者鄭淑婷翻攝）

    邱姓車手在板橋火車站落網，身上衣服與取款時一模一樣。（記者鄭淑婷翻攝）

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