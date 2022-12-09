街頭黏人黑貓太可憐 熱心少女收養2個月後…歹誌大條

楠梓機車行飼養的黑貓個性親人又可愛。（記者蔡清華翻攝）

2022/12/09 09:38

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區2名少女在機車行店前發現一隻黑色米克斯貓咪非常可愛，以為牠無人飼養，就直接將貓帶回家照顧，沒想到兩個月後警察找上門，指黑貓已有飼主，警詢後被依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓派出所10月中旬接獲報案，楠梓區旗楠路上的某間機車行所飼養的貓咪遭不名人士抱走，黑貓名字叫「哈士奇」，平時總會在機車店內外閒晃，貓咪個性黏人且長相可愛。

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警方獲報後，隨即調閱周邊監視器檢視，發現當晚疑似有2個人在案發地點逗弄貓咪數分鐘，然後將貓咪抱往鄰近動物醫院檢查無晶片，租了寵物籠後就直接將貓咪抱走，然後騎乘機車離開。

經警方進一步訪查動物醫院租賃寵物籠的顧客紀錄，經過長時間的過濾清查後，循線鎖定2名涉案的嫌疑人，分別是22歲楊女與21歲高女，然後於12月6日通知到案說明。

兩名女子稱不知該貓咪係有人所飼養之寵物，誤以為是路邊的流浪貓，出於愛貓心切之心情，確認沒有晶片後才將貓咪帶回家照顧，並表示在得知該貓咪係有飼主後就立即歸還，並非有意要偷走貓咪，但因竊盜為公訴案，警方仍必須依法將兩人函送法辦。

黑貓平時總會在機車店內外閒晃（記者蔡清華翻攝）

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