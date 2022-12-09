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    烘爐地警匪駁火！醋男射傷小王開槍拒捕 遭警轟12槍中彈命危

    警匪烘爐地駁火，嫌犯中彈命危。（記者邱俊福翻攝）

    警匪烘爐地駁火，嫌犯中彈命危。（記者邱俊福翻攝）

    2022/12/09 08:27

    〔記者邱俊福／台北報導〕49歲劉姓男子因不滿女友跟葉姓男子關係曖昧，昨天深夜夥同張姓小弟前往北市松山區槍擊葉男腿部，轄區北市警松山分局據報，今天凌晨在新北市中和地區烘爐地緝捕劉男，劉男拒捕並向警方開槍，警方開槍還擊，劉嫌當場中彈傷重，立即送醫急救，警方後續並起出3把手槍，也另將同夥張嫌查緝到案，正深入釐清案情。

    警方調查，劉嫌為竹聯幫南堂成員，平時染有吸毒惡習，因其鄭姓女友與葉男私下有所聯繫，認為兩人曖昧不明，心生不滿。

    昨晚10時許，劉嫌得知女友跟葉男相約北市南京東路一處民宅談事情，醋意大發，駕車前往理論，同時打電話教唆張姓小弟攜帶3把槍械前來教訓對方，當張男抵達後，劉嫌便持槍對葉男腿部開1槍後，劉嫌與張男分別逃逸。

    轄區警方據報漏夜展開追緝，發現劉嫌駕車停放在烘爐地，藏匿車內，今天凌晨馬上調集大批警力圍捕，當時劉嫌面對警方連開2槍拒捕，警方立即分別開槍12槍還擊，導致劉嫌頭部、身體等多處中彈傷重，隨即送醫搶救中。

    另警方也循線逮捕同夥張嫌到案，並根據張嫌供詞前往槍擊案發地找到另2把被棄置的槍枝。目前警方正深入了解案發經過與原因，依法偵辦中。

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