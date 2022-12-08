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    「好來牙膏」資遣資深經理二審逆轉 須按月付12萬元薪資直到復職為止

    「黑人牙膏」（好來牙膏）資遣羅姓資深業務經理，二審逆轉改判，好來公司應支付每月12萬元薪資，至羅男復職為止。（資料照）

    「黑人牙膏」（好來牙膏）資遣羅姓資深業務經理，二審逆轉改判，好來公司應支付每月12萬元薪資，至羅男復職為止。（資料照）

    2022/12/08 17:31

    〔記者張瑞楨／台中報導〕生產販售知名黑人牙膏（更名好來牙膏）的好來化工2年前資遣資歷已30年的羅姓資深業務經理，羅男控告該公司，聲明「勞動契約終止不合法」，好來公司應支付他從2020年11月28日至復職的薪資，台中地院一審採信好來公司答辯，認為該公司解雇符合「勞動基準法」，台中高分院二審卻持相反見解，以好來公司沒有依勞基法規定，善盡安置羅男的義務等理由，判決應每月支付12萬餘元，至羅男復職為止。

    判決書指出，羅姓男子是「好來化工股份有限公司」（原黑人牙膏）的業務員，之後升任資深業務經理，每月平均薪資14萬餘元，負責中區經銷商業務，卻被好來公司於2020年以組織調整為由終止聘僱（資遣）。

    羅男主張，好來公司宣稱他負責的業務衰退，但實際是成長8至10％，所謂「業務緊縮而整併部門及裁減職位」，也非實情，之後他的職位並無變更，經銷商亦無變動，他聲明勞動契約終止不合法，雙方僱傭關係應存在，應支付他從2020年11月28日至復職的薪資，以每月14萬餘元計算。

    好來公司則答辯說，牙膏與牙刷是低門檻、低技術、無需特許的商品，在激烈競爭下，市占率年年下滑，因此針對經營策略、組織進行全面檢討與調整，該公司從2020年起，由106人裁減至88人，也決定裁撤負責經銷商業務的中區資深業務經理（即羅男），符合勞動基準法規定。

    台中地院一審採信好來公司之說，認為該公司符合「勞動基準法」第11條的「業務性質變更，有減少勞工之必要」的要件，判決羅男敗訴，羅男上訴二審，台中高分院有不同見解。

    二審認為，企業追求營運效能提升，但對員工評比的方式，應有具體規範，好來公司以羅男2020年業績於各業務經理中「墊底」，決定予以資遣，但卻不見好來公司資遣標準的具體規範為何，也不知是否先讓受評比人（員工）得悉，羅男於2020年的績效固敬陪末座，但如以單一年度表現，恐失於公允，另外，亦有對羅男輔導改善，或調職、考績、降職、減俸、懲戒等督促，

    法官強調，好來公司力求人事精簡政策，但依勞基法規定，應先行善盡安置羅男的義務，理應經勞、資雙方協商而形成共識，判決好來公司應從2020年11月28日起至「復職日」止，按月支付每月12萬352元，並先由好來公司已經給付的639萬餘元（退休、資遣費）抵扣，扣抵完畢後，未給付部分應繼續給付，可再上訴。

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