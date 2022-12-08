超危險！酒後開大貨車上國道追撞小貨車 醉駕駛被判刑

柯姓中午聚餐與鄰居友人喝威士忌，下午稍作休息後開大貨車上國道3號欲北上送貨，追撞前方小貨車，經員警酒測值超標。圖為國道示意圖。（圖擷自1968網站）

2022/12/08 10:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣大貨車駕駛，工作前到鄰居家吃飯喝酒聊天，1個多小時後即開大貨車運送肉品上國道3號，上國道不久追撞1部小貨車，所幸小貨車司機沒有受傷，國道警察獲報後前來處理，對大貨車駕駛進行酒測，其呼氣酒精濃度每公升達0.42毫克，酒測值超標，南投地院近日以駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度每公升達0.25毫升以上罪名，判處有期徒刑4個月。

49歲的柯姓男子是在今年國慶日中午，在鄰居家吃飯，並喝了威士忌，聚餐到下午1點多，後來由朋友載他到南投肉品市場稍作休息，下午3點半多，他載運肉品之後即開車準備北上送貨，車子上國道3號開至北上227.3公里附近，失控追撞前方的小貨車，小貨車駕駛沒有受傷，但車子有毀損，因此打電話報警。

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國道七隊員警前來處理該起事故，並對柯姓駕駛和小貨車駕駛都施以酒測，結果柯姓男子的酒測值超標，酒精濃度每公升達0.42毫克，柯男也坦承中午跟鄰居聚餐喝了一些威士忌，但喝完已經有先休息1個多小時，想不到體內酒精濃度還是超標。

由於柯南曾經在2015年有酒駕過，當時被判刑3個月，後來易科罰金9萬元執行完畢，南投地院法官認為，他明知酒駕會被處罰，仍貪圖自己交通便利，心存僥倖，此次是第二次再犯，報好沒有造成路人傷亡，及考量他犯後坦承的態度，因此判處有期徒刑4個月。

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