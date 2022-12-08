為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    超危險！酒後開大貨車上國道追撞小貨車 醉駕駛被判刑

    柯姓中午聚餐與鄰居友人喝威士忌，下午稍作休息後開大貨車上國道3號欲北上送貨，追撞前方小貨車，經員警酒測值超標。圖為國道示意圖。（圖擷自1968網站）

    柯姓中午聚餐與鄰居友人喝威士忌，下午稍作休息後開大貨車上國道3號欲北上送貨，追撞前方小貨車，經員警酒測值超標。圖為國道示意圖。（圖擷自1968網站）

    2022/12/08 10:56

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣大貨車駕駛，工作前到鄰居家吃飯喝酒聊天，1個多小時後即開大貨車運送肉品上國道3號，上國道不久追撞1部小貨車，所幸小貨車司機沒有受傷，國道警察獲報後前來處理，對大貨車駕駛進行酒測，其呼氣酒精濃度每公升達0.42毫克，酒測值超標，南投地院近日以駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度每公升達0.25毫升以上罪名，判處有期徒刑4個月。

    49歲的柯姓男子是在今年國慶日中午，在鄰居家吃飯，並喝了威士忌，聚餐到下午1點多，後來由朋友載他到南投肉品市場稍作休息，下午3點半多，他載運肉品之後即開車準備北上送貨，車子上國道3號開至北上227.3公里附近，失控追撞前方的小貨車，小貨車駕駛沒有受傷，但車子有毀損，因此打電話報警。

    國道七隊員警前來處理該起事故，並對柯姓駕駛和小貨車駕駛都施以酒測，結果柯姓男子的酒測值超標，酒精濃度每公升達0.42毫克，柯男也坦承中午跟鄰居聚餐喝了一些威士忌，但喝完已經有先休息1個多小時，想不到體內酒精濃度還是超標。

    由於柯南曾經在2015年有酒駕過，當時被判刑3個月，後來易科罰金9萬元執行完畢，南投地院法官認為，他明知酒駕會被處罰，仍貪圖自己交通便利，心存僥倖，此次是第二次再犯，報好沒有造成路人傷亡，及考量他犯後坦承的態度，因此判處有期徒刑4個月。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    政院前酒駕街頭狂飆釀1死 主嫌被收押禁見
    2022/11/16 22:42

    政院前酒駕街頭狂飆釀1死 主嫌被收押禁見
    湖南女酒駕肇事 將人拖行1公里還拒絕下車遭拘留
    2022/09/04 14:51

    湖南女酒駕肇事 將人拖行1公里還拒絕下車遭拘留

    婆媽搶翻天 「這個部位」保健品爆紅
    男子酒駕肇逃又教唆冒名頂替 警發現貓膩送辦
    2022/08/16 08:51

    男子酒駕肇逃又教唆冒名頂替 警發現貓膩送辦
    酒駕男撞前車傷重不治 前車騎士被控過失獲不起訴
    2022/04/08 14:09

    酒駕男撞前車傷重不治 前車騎士被控過失獲不起訴

    餐飲業者這樣做 獲食藥署表揚
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播