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    他在捷運站搭電梯擋住入口 後方老伯拍肩提醒居然挨揍

    黃男（右）出拳揍王姓老伯（左）。（記者王冠仁翻攝）

    黃男（右）出拳揍王姓老伯（左）。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/07 20:32

    〔記者王冠仁／台北報導〕63歲黃姓男子搭乘台北捷運抵達南京復興站後，搭乘捷運站內電梯，但卻站在電梯門口，導致後方其他乘客無法進入電梯；當時站在黃身後的74歲王姓乘客，伸手拍肩提醒黃但遭置之不理，王於是側身鑽進電梯內，想不到黃卻忽然一拳打在王臉上，王氣得報警，捷運警察隊最後也找到黃，全案依傷害罪嫌偵辦。

    北市警捷運警察隊今天公布此案的過程與影像，捷警隊也呼籲民眾，搭乘捷運時若遇到類似狀況務必冷靜面對，可先請站務人員協助處理或撥打110報案電話，警方將立即到場協助。

    警方調查，黃姓男子11月15日晚上7時許，搭乘台北捷運到南京復興站後，他在捷運站內搭電梯準備出站，但當電梯抵達後，他進入電梯卻站在入口處不動，導致後方其他乘客無法搭乘。

    當時站在黃後方的王姓老伯肩膀提醒對方讓路，但對方置之不理，王於是側身鑽進去電梯。不過，黃這時卻忽然出拳，一拳直接打在王臉上，造成其臉部腫脹挫傷，王隨即離開現場通報站務人員。

    捷警隊員接獲通報後趕到現場，員警詢問王事發經過後，也立刻找到黃男；黃聲稱當時以為有人要搶他東西，他情急之下才出拳打人。但王堅持提告，警方於是將黃男依傷害罪嫌送辦。

    捷警隊統計，今年1至11月份受理捷運系統內因細故釀成糾紛案件多達240件，其中妨礙通行計有20件，占糾紛案件8%。因上下班尖峰時間人潮眾多，最常見發生糾紛模式有碰撞踩踏、讓座、妨礙通行、未戴口罩及進出順序等，因而引發彼此不滿拳腳相向，導致互相提告傷害或恐嚇等各種類型案例。

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