保護受暴婦幼有功 新北社警合作獲頒「菁網獎」

社團法人台灣防暴聯盟舉辦第10屆「菁網獎」頒獎典禮，新北市政府囊括1個優選及3個佳作。（警察局提供）

2022/12/07 19:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕社團法人台灣防暴聯盟舉辦第10屆「菁網獎」頒獎典禮，新北市政府囊括1個優選及3個佳作。其中社會局與警察局聯手合作，拯救遭受家庭暴力的婦女及3名年幼的女兒，遠離暴力威脅的環境，獲得優選獎。

這起通報案為3名年幼女兒目睹父親對母親施暴，父親以子女生命安全威脅離家的母親返家，導致母親長期處於高壓控管的環境；新北市社會局及警察局第一時間緊急介入，期間父親私下單獨帶小孩外出，將其中2名幼女丟置在母親的檳榔攤，並獨自帶1名幼女回到租屋處，威脅要放火燒店面，揚言傷害年幼的3名女兒。

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社會局與警察局前後進行2次緊急救援及保護安置3名兒童，最後這對夫妻透過法院訴訟離婚，安排父親進行加害者處遇及親職輔導，同時協助3名幼女創傷復原，服務2年後，3名兒童得以終止安置、安全返家。

社會局長張錦麗說，社工處理兒少保護、家庭暴力、性暴力或老人保護議題，無法單打獨鬥，必須借助網絡單位的密切合作，才能妥善處理每個案件；市府團隊、社工或基層員警都扮演重要角色，尤其是社工介入服務，協助重建個案家庭的功能，短則3、4 年，有的案件長達10年，付出的辛苦無人知曉，因為網絡夥伴堅信理念和價值，才能繼續走下去。

新北市長侯友宜表示，社會局、家防中心與警察局，長期關懷受暴婦幼，讓市民很有感，這些潛藏在社會角落、需要幫助的家庭，如果能適時伸援，幫助受暴者重拾笑容，是市府團隊最有意義的價值。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

新北市政府藉由網絡合作保護受暴婦幼，獲得「菁網獎」1個優選及3個佳作，今天在市政會議獻獎。（警察局提供）

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