北市旅館雙屍命案 2男倒臥房內明顯死亡

2022/12/07 16:13

〔記者王冠仁／台北報導〕25歲黃姓男子與24歲樊姓男子，昨天入住台北市延平南路一家旅館後，截至今天退房時間到都沒有出現，旅館工作人員前往敲門詢問也未獲回應，工作人員最後以鑰匙打開房門，卻發現兩人都已躺在床上明顯身亡。警方獲報封鎖現場，沒發現打鬥痕跡，警方根據現場遺留物品聯繫雙方家屬。

台北市消防局今天下午接獲旅館工作人員報案，工作人員聲稱有兩名入住旅館的旅客，倒在房內沒有動靜；救護人員趕到旅館，發現兩人肢體已經出現屍僵、明顯死亡。

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警方調查，兩人昨天入住這家旅館時並無異狀，但到今天中午退房時間到後，他們卻遲遲沒有來辦理退房。工作人員打電話到房間無人接聽，工作人員再前往敲門也沒回應，最後以鑰匙打開房門，赫見兩人倒在房內動也不動。

據了解，兩人分別倒在房內的床上與地板，房內沒有打鬥痕跡、入侵跡象，兩人身上也沒有傷勢、現場沒有遺書。

經警方聯繫雙方家人後了解，兩人是在同一個工作場合認識，且認識已久，警方目前已報請檢察官相驗兩人遺體，進一步釐清其死因。

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