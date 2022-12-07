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    高市警兩地查獲6把模擬槍 赫見「007龐德槍」

    模擬槍是改造槍的「版型」來源，高市警局查獲6把，還有電影007系列龐德持用的手槍。（記者黃良傑攝）

    模擬槍是改造槍的「版型」來源，高市警局查獲6把，還有電影007系列龐德持用的手槍。（記者黃良傑攝）

    2022/12/07 13:07

    〔記者黃良傑／高雄報導〕改造槍械的「版型」常源自模擬槍，高市刑大為破除此一黑槍改造源頭，加強查緝模擬槍力道，分別在台中、高雄查獲6把模擬槍，逮捕林姓、唐姓男子非法持有，其中還有1把是電影007系列男主角龐德使用的槍枝，雖然槍管尚未打通，但已違反行政罰法，2人最高可以各罰20萬元，截至目前為止，高市警方已查獲22把模擬槍。

    據了解，林男、唐男均有在鋼鐵廠或打零工背景，被高市警方查獲涉嫌各持有3把模擬槍，2人均否認改造槍械，供稱多年前在網路或模擬槍店購買，買來欣賞把玩，不曾持槍犯案，查獲的6把手槍都還沒打通槍管，警方今依槍砲彈藥刀械管制條例修正新法移送法辦。

    高市刑大偵四隊於上月接獲線報，指綽號「阿倫」的唐姓男子（44歲）擁槍自重，鎖定家住高雄橋頭區的唐男，一舉在他的房間搜獲3把手槍，槍管尚未打通，也未發現改造工具；刑大偵八隊也攻堅台中林男住處，順利逮捕他，也搜出3把模擬槍，高市警局統計，今年高雄市警方已查獲22把模擬槍。

    警方表示，2年前槍砲彈藥刀械管制條例已修訂，凡具真槍外型、構造、材質，以及火藥式擊發裝置，足以改造成具有殺傷力的槍械，均稱為模擬槍，當年也曾公告持模擬槍的人自動報繳，可以免受罰。

    不過，唐、林二人並沒有在免罰期限繳槍，已違反槍砲彈藥刀械管制條例，高市刑大偵四、偵八隊搜索2人住處，嫌犯家人看見警方大陣仗搜索，各被搜出3把模擬槍感到訝異，警方依法移請保安科逕行裁罰。

    模擬槍是改造槍的「版型」來源，高市警局查獲6把，還有電影007系列龐德持用的手槍。（記者黃良傑攝）

    模擬槍是改造槍的「版型」來源，高市警局查獲6把，還有電影007系列龐德持用的手槍。（記者黃良傑攝）

    高市警局查獲6把模擬槍。（記者黃良傑攝）

    高市警局查獲6把模擬槍。（記者黃良傑攝）

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