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    網紅「髮蠟哥」嗆「黑道警察掛勾」 直播出去當場翻車

    網紅「髮蠟哥」何翊齊與人發生糾紛，竟嗆員警包比黑道被法官判有罪定讞。（資料照）

    網紅「髮蠟哥」何翊齊與人發生糾紛，竟嗆員警包比黑道被法官判有罪定讞。（資料照）

    2022/12/07 12:12

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕網紅「髮蠟哥」何翊齊在高雄跟董姓男子討論房屋租約時起衝突，何不滿被對方巴頭，警方到場處理時，又質疑警方包庇，開直播怒嗆「黑道警察掛勾」，到場處理的副所長不滿提告，一審依誹謗罪判何男拘役55日，何不服上訴，二審法官認為原審認事用法無不合處，判他敗訴。

    判決指出，2020年10月4日中午11點多，「髮蠟哥」何翊齊在高雄苓雅區和董姓男子討論房屋租約問題時，被董男駡他「死胖子、肏你媽、你都不怕死」，「髮蠟哥」拿手機錄影蒐證，引來董男不滿，揮手拍掉手機後，董的陳姓友人則揮拳打「髮蠟哥」的頭部。

    「髮蠟哥」立即報警，警方到場處理時，「髮蠟哥」質疑警方處理不公，在臉書開直播，公開嗆警「副所長對我很兇，你們有看見嗎？」、「被人打受害者是被害者，副所長還對我很兇，我跟你們講，相信他們都有熟，黑道警察掛勾」。

    「髮蠟哥」駡完警察後還不忘行銷自己，要粉絲「幫忙分享下去拉攏一些人進來聊聊天，請幫我這個髮蠟哥粉絲團按讚，然後設定追蹤搶先看然後開啟直播通知，這樣子才能夠永遠的追隨我們」。

    副所長不滿被胡亂指控提告妨害名譽，高雄地院審理時，法官認定副所長處理程序並無不當，確遭何男指控與黑道勾結，已損及公務員最重視的公正清廉形象，因此依誹謗罪判拘役55日。

    何不服提上訴，但二審審理時，法官多次傳喚他出庭，但「髮蠟哥」都沒有現身法庭替自己辯解，二審法官認為原審認事用法並無不合，何男也沒有提出其他有利證據，因此駁回他的上訴，全案定讞。

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