徐巧芯回文指偷安全帽、縱火燒車 柯宇綸怒告卻因這理由告不成...

柯宇綸怒控徐巧芯加重誹謗及公然侮辱等罪，檢方不起訴。（資料照）

2022/12/07 11:47

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯先前在臉書發文，引來藝人柯宇綸留言「松信區選民在此，我認真不想跟你同一條船上」，徐巧芯也回應柯，「柯宇綸 我也不會想要跟偷竊安全帽外加縱火燒車的人同船欸，那剛剛好。」事後柯控告徐加重誹謗；台北地檢署調查，柯於2011年曾酒後偷安全帽，拿打火機引火燒帽帶時造成同排汽機車燒毀，被判緩刑2年，今將徐不起訴。

今年10月14日凌晨，徐巧芯在臉書發文指出，當時陳時中在新聞面對面專訪談話時，認證跟焦糖是同一條船的人等內容，引發網友討論，柯宇綸則留言給徐「松信區選民在此，我認真不想跟你同一條船上」；不料，徐也留言回應柯，「柯宇綸 我也不會想要跟偷竊安全帽外加縱火燒車的人同船欸，那剛剛好。」

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柯宇綸自認自己並非縱火，怒控徐加重誹謗及公然侮辱等罪。

檢方為釐清徐留言內容是否有所根據，調閱柯的前案紀錄，發現2011年10日凌晨3時50分左右，柯宇綸自北市和平東路某小吃店離開後，見自己的安全帽被偷走，為避免沒戴安全帽上路被取締，先走到和平東路的暗巷內，持打火機引火燒斷路旁機車的安全帽帶，竊取外掛於該機車座墊扣環旁的安全帽。

柯當時卻沒注意到火苗還沒完全熄滅，偷走安全帽隨即離去，以致殘留火苗引燃火勢，造成附近2輛汽車、5台機車燒毀，後來台北地院依竊盜、公共危險等罪，判柯拘役55日，得易科罰金5萬5000元，緩刑2年。

檢方認為，一般人不太會分辨縱火、失火之間的罪責差異，徐巧芯留言所述也非空穴來風，認定柯身為公眾人物，其言行應可受公評，認定徐的罪證不足，予以不起訴。

藝人柯宇綸針對徐巧芯在臉書對其留言的回應，提告公然侮辱及加重誹謗。（擷取自徐巧芯臉書）

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