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    服勞動造假 富商翁茂鍾1年10月刑確定今入獄

    涉服勞動造假、偽造文書的台南富商翁茂鍾，被判刑1年10月確定，7日上午檢方傳喚到案入獄服刑。（資料照）

    涉服勞動造假、偽造文書的台南富商翁茂鍾，被判刑1年10月確定，7日上午檢方傳喚到案入獄服刑。（資料照）

    2022/12/07 11:16

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南富商、佳和集團前董事長翁茂鍾因涉炒股案判刑1年獲准易服勞役，卻串通已退休的麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄，一審判翁、楊各2年2月、1年10月徒刑。案件上訴二審，翁認罪說「知錯了」、請求緩刑；楊也盼法官給他改過機會，今年6月底二審減輕改判翁1年10月刑；楊1年6月刑、緩刑4年，應向公庫支付40萬元。

    台南地檢署表示，因二審檢方上訴，日前翁茂鍾經三審判處有期徒刑1年10月確定，經檢察官傳喚其應於12年7日上午10時至南檢執行科報到，翁茂鍾已在今天上午10時準時到南檢報到，經檢察官訊問後發監執行1年10月的刑期。

    與公懲會前委員長石木欽等多位司法官有不當往來及送禮、飲宴的翁茂鍾，之前被爆出有27本詳列與司法官、警、調、民代及官員往來的筆記本，籠絡名單逾200人，涉幫官員們「喬事」。這醜聞重創我國司法獨立形象。而翁因涉炒作股票與填製不實會計憑證，10年前被高等法院判刑1年確定。

    台南地檢署獲北檢囑託執行翁案，南檢准翁到台南麻豆警分局官田分駐所易服社會勞動，2012年9月完成執行。但南檢與高檢署在2021年重新檢視翁的執行案卷，發現翁竟於當年短短9個月之間就做完2196小時的勞動工作。

    南檢檢察官郭書鳴主辦查出翁利用當年曾任南市警友會理事長身分、動用警界關係在警所做假勞動工作，他登錄有做勞動工作的時間，也有外出就醫紀錄、使用金融卡、信用卡，連當年春節過年休假、颱風、豪雨假，他都登記有勞動工作，1天勞動時數高達8至10小時，甚至有12小時。檢方認定涉造假、與公務員偽造文書罪，2021年5月底起訴翁與官田分駐所前副所長楊博賢；南檢林姓觀護佐理員與10位員警被緩起訴。

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