12/6 大樂透5000萬頭獎2注皆落新北！ 今彩539頭獎開出3注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/12/06 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月6日）開獎的第111000107期大樂透頭獎開出2注，由新北市三重區重陽路一段113巷15號1樓「大贏商行」及新北市新店區三民路1號1樓「一路發電腦彩券行」開出；第111000291期今彩539頭獎開出3注，由苗栗縣苗栗市清華里為公路324號1樓「全懋彩券行」、台南市仁德區仁義一街97號1樓「吉祥旺彩券行」、台中市東區富台里自由路三段123號「來就富商行」開出；第111000291期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000107期大樂透中獎號碼為「10、15、27、32、39、42，特別號：28」，頭獎共2注中獎，每注可得5000萬元；貳獎共3注中獎，每注可得57萬4838元；參獎共48注中獎，每注可得3萬8691元；肆獎共79注中獎，每注可得1萬5112萬元；伍獎共1825注中獎，每注可得2000元；陸獎共2274注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2777注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1252注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第111000107期49樂合彩中獎號碼為「10、15、27、32、39、42」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共109注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2781注中獎，每注可得1250元。

第111000291期雙贏彩中獎號碼為「01、04、07、12、15、16、17、18、19、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共108注中獎，每注可得500元；肆獎共1201注中獎，每注可得100元。

第111000291期今彩539中獎號碼為「12、13、16、18、25」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共145注中獎，每注可得2萬元；參獎共6198注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1010注中獎，每注可得50元。

第111000291期39樂合彩中獎號碼為「12、13、16、18、25」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共224注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9047注中獎，每注可得1125元。

第111000291期3星彩中獎號碼為「342」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000291期4星彩中獎號碼為「6216」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法